Jadwal Bola Malam Ini, Selasa 23 Januari 2024: Liga 2, Piala Asia, Piala Afrika, Piala Liga Inggris, Copa del Rey

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada malam ini, Selasa, 23 Januari 2024, akan menampilkan pertandingan Liga 2, Piala Asia, Piala Afrika, Piala Liga Inggris, dan Copa del Rey.

Simak Jadwal Bola selengkapnya:

Selasa, 23 Januari 2024

Liga 2

(Babak 12 Besar)

15:00 Persela Lamongan vs Deltras Sidoarjo

19:00 Malut United vs Bekasi City.

Piala Asia

18:30 Suriah vs India

18:30 Australia vs Uzbekistan

22:00 Hong Kong vs Palestina

22:00 Iran vs UEA.

Rabu dinihari, 24 Januari 2024

Piala Afrika

00:00 Gambia vs Kamerun

00:00 Guinea vs Senegal

03:00 Angola vs Burkina Faso

03:00 Mauritania vs Aljazair.

Piala Liga Inggris

(leg kedua semifinal)

03:00 Chelsea vs Middlesbrough (skor sementara 0-1).

Copa del Rey

(Babak perempat final)

03:00 Celta Vigo vs Real Sociedad.

Rabu, 24 Januari 2024

Piala Asia

18:30 Jepang vs Indonesia (RCTI)

18:30 Irak vs Vietnam.

Kamis dinihari, 25 Januari 2024

Piala Liga

(Leg 2 semifinal)

03:00 Fulham vs Liverpool (skor sementara 1-2).

Liga Jerman

(Laga tunda pekan ke-13)

02:30 Bayern Munchen vs Union Berlin.

Copa del Rey

(Babak perempat final)

01:00 Mallorca vs Girona

03:30 Athletic Bilbao vs Barcelona.

Kamis, 25 Januari 2024

Piala Asia

18:30 Korea Selatan vs Malaysia

18:30 Yordania vs Bahrain

22:00 Kirgistan vs Oman

22:00 Arab Saudi vs Thailand.

