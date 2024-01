Cedera Mohamed Salah di Piala Afrika 2023 Lebih Buruk dari Perkiraan, Bisa Absen Sampai 28 Hari

TEMPO.CO, Jakarta - Mohamed Salah bisa melewatkan sisa pertandingan Piala Afrika 2023 dan pertandingan Liga Premier Liverpool melawan Brentford pada 17 Februari 2024 setelah agennya mengatakan penyerang Mesir itu akan absen 21-28 hari karena cedera hamstring.

Salah, 31 tahun, dijadwalkan kembali ke Liverpool pekan ini untuk menjalani perawatan intensif atas cedera yang dideritanya saat melawan Ghana dalam upaya meningkatkan harapannya untuk fit ke babak semifinal Piala Afrika jika Mesir melaju ke empat besar.

Namun Ramy Abbas Issa, perwakilan lama Salah, mengunggah di X pada Senin lalu bahwa bintang Liverpool itu berpacu dengan waktu untuk mendapatkan kembali kebugaran penuh agar bisa bermain lagi untuk Mesir di turnamen yang digelar di Pantai Gading itu.

Mohammed’s injury is more serious than first thought and he will be out for 21-28 days, and not 2 games.

His best chance at participating in the current AFCON is by undergoing intensive rehabilitation in the uk and rejoining the team as soon as he is fit.