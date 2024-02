Jadwal bola pada malam ini, Jumat, 2 Februari 2024: Piala Asia, Piala Afrika, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga 2

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada malam ini, Jumat, 2 Februari 2024, akan menampilkan pertandingan Piala Asia, Piala Afrika, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Prancis, Liga Jerman, dan Liga 2.

Piala Asia 2023 akan memasuki babak perempat final. Malam ini ada dua pertandingan yang akan berlangsung, yakni Tajikistan vs Yordania dan Australia vs Korea Selatan.

Piala Afrika juga sudah mencapai babak perempat final. Pertandingan yang akan berlangsung malam ini adalah Nigeria vs Angola dan Kongo vs Guinea.

Sementara itu, Liga Spanyol malam ini akan menghadirkan Athletic Bilbao vs Mallorca. Liga Italia diisi laga Lecce vs Fiorentina.

Aksi PSG melawan Strasbourg akan hadir di Liga Prancis. Sedangkan Liga Jerman akan menampilkan pertandingan Heidenheim vs Dortmund.

Jadwal bola hari ini juga akan berisi rangkaian laga Liga 2. Laga Sriwijaya vs Perserang Serang dan Nusantara FC vs PSPS Riau akan berlangsung di babak playoff degradasi.

Jadwal Bola Selengkapnya

Jumat, 2 Februari 2024

Liga 2

(Playoff degradasi, Vidio)

15:00 Nusantara vs PSPS Riau

15:00 Persikab vs PSDS Deli Serdang

15:00 Sada Sumut vs PSKC Cimahi

15:00 Sriwijaya vs Perserang Serang.

Piala Asia

(Babak perempat final, iNews)

18:30 Tajikistan vs Yordania

22:30 Australia vs Korea Selatan.

Sabtu dinihari, 3 Februari 2024

Piala Afrika

(Babak perempat final)

00:00 Nigeria vs Angola

03:00 Kongo vs Guinea.

Liga Spanyol

03:00 Athletic Bilbao vs Mallorca.

Liga Italia

02:45 Lecce vs Fiorentina.

Liga Prancis

03:00 Strasbourg vs PSG.

Liga Jerman

02:30 Heidenheim vs Dortmund.

