Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-23: Tottenham dan Newcastle Seri, Aston Villa Pesta Gol

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Inggris pada Sabtu malam hingga Minggu dinihari, 3-4 Februari 2024, menampilkan rangkaian laga pekan ke-23. Tottenham Hotspur dan Newcastle United sama-sama ditahan laannya, sedangkan Aston Villa menang besar.

Tottehan hanya mampu bermain 2-2 saat berlaga di kandang Everton, Goodison Park. Mereka sempat dua kali memimpin lewat dua gol Richarlison. Namun, Everton dua kali pula mampu menyamakan kedudukan berkat gol Jack Harrison dan Jarrad Branthwaite.

Dengan hasil ini, Everton tetap di peringkat 18 yang merupakan zona degradasi dengan 19 poin. Sementara Spurs tertahan di peringkat empat dengan 44 poin.

Dalam pertandingan lain, Newcastle United bermain imbang 4-4 saat menjamu Luton Town. Mereka masih tercecer di posisi kesembilan klasemen dengan nilai 33, sedangkan Luton ada di peringkat 16 dengan nilai 20.

Sementara itu, Aston Villa menang 5-0 saat berlaga di markas Sheffiled United. Kelima gol dalam laga ini dicetak pemain berbeda, yakni John McGinn, Ollie Watkins, Leon Bauley, Youri Tielemens, dan Alex Moreno.

Aston Villa kini menempati posisi keempat klasemen dengan nilai 46. Sheffield masih berada di dasar klasemen dengan nilai 10.

Rekap Hasil dan Jadwal Liga Inggris

(Pekan ke-23, live Vidio)

Sabtu, 3 Februari 2024

Everton vs Tottenham 2-2

Brighton vs Crystal Palace 4-1

Burnley vs Fulham 2-2

Newcastle vs Luton 4-4.

Minggu dinihari, 4 Februari 2024

Sheffield United vs Aston Villa 0-5.

Minggu, 4 Februari 2024

21:00 Bournemouth vs Nottingham

21:00 Chelsea vs Wolves

21:00 Manchester United vs West Ham

23:30 Arsenal vs Liverpool.

Selasa dinihari, 6 Februari 2024

03:00 Brentford vs Manchester City.

Klasemen Liga Inggris

No Tim Main Gol Poin 1 Liverpool 22 51-19 51 2 Manchester City 21 51-24 46 3 Arsenal 22 44-21 46 4 Aston Villa 23 49-30 46 5 Tottenham 23 49-35 44 6 West Ham United 22 36-33 36 7 Brighton 23 42-38 35 8 Manchester United 22 28-32 35 9 Newcastle United 23 48-37 33 10 Chelsea 22 36-35 31 11 Wolverhampton 22 33-35 29 12 Fulham 23 30-38 26 13 AFC Bournemouth 21 29-40 26 14 Crystal Palace 23 26-40 24 15 Brentford 21 31-36 22 16 Luton Town 22 32-42 20 17 Nottingham Forest 22 27-40 20 18 Everton 23 26-30 19 19 Burnley FC 23 24-47 13 20 Sheffield United 23 19-59 10

