Hasil Piala FA: Manchester City Lolos ke Perempat Final setelah Kalahkan Luton 6-2, Erling Haaland Borong 5 Gol

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester City lolos ke babak perempat final Piala FA setelah mengalahkan Luton Town 6-2 dalam pertandingan di Kenilworth Road, Rabu dinihari, 28 Februari 2024.

Erling Haaland tampil cemerlang dalam laga ini. Ia kembali ke performa terbaiknya dengan memborong lima gol.

Luton benar-benar tidak punya jawaban untuk mengatasi penyerang Norwegia ini, yang mengantongi hat-trick kedelapan City sebelum turun minum. Haaland kemudian mencetak dua gol lagi setelah turun minum untuk mematikan kebangkitan Luton.

Empat gol pertama Haaland, yang berusia 23 tahun, semuanya diciptakan setelah mendapat umpan dari Kevin De Bruyne. Mateo Kovacic juga menjadi pencetak gol bagi juara bertahan City yang tidak terkalahkan dalam 18 pertandingan di semua kompetisi.

Luton sempat mengupayakan kebangkitan dan meraih dua gol Jordan Clark dan menjadikan kedudukan 3-2. Namun, Man City segera menemukan permainan mereka dan akhirnya menang 6-2.

Satu-satunya cacat bagi City, yang akan menghadapi Manchester United di Liga Premier pada hari Minggu, adalah cederanya Jack Grealish yang terpaksa ditarik keluar pada babak pertama.

Man City lolos ke perempat final untuk keenam kalinya secara beruntun. Mereka merupakan juara bertahan di ajang ini.

Sementara itu, Leicester City lolos ke babak perempat final setelah mengalahkan tuan rumah Bournemouth dengan skor 1-0. Gol penentu kemenangan Leicester Issahaku Fatawu pada menit ke-105.

Piala FA

(Babak 16 besar, Bein Sports)

Hasil

Luton vs Manchester City 2-6

Bournemouth vs Leicester 0-1

Blackburn vs Newcastle (skor 1-1, adu penalti 3-4).

Jadwal

(Live Bein Sports)

Kamis dinihari, 29 Februari 2024

02:30 Chelsea vs Leeds United

02:45 Nottingham vs Manchester United

02:45 Wolves vs Brighton

03:00 Liverpool vs Southampton.

REUTERS

