Rekap Hasil, Top Skor, dan Klasemen Liga Inggris Usai Manchester City Kalahkan Manchester United 3-1

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester City berhasil membalikkan keadaan dan memetik kemenangan 3-1 atas Manchester United dalam laga bertajuk Derby Manchester pada pekan ke-27 Liga Inggris di Etihad Stadium pada Minggu, 3 Maret 2024. Man United unggul lebih dahulu lewat gol Marcus Rashford sebelum dua gol Phil Foden dan Erling Haaland mengamankan tiga poin untuk The Citizens.

Berdasarkan laman resmi Liga Premier Inggris, kemenangan ini membuat City kini mengemas 62 poin dari 27 laga. Mereka berada di posisi kedua dan hanya tertinggal satu angka dari Liverpool yang memuncaki klasemen sementara. Adapun Manchester United masih berada di posisi enam dengan koleksi 44 poin, terpaut 11 poin dari posisi empat yang saat ini ditempati Aston Villa.

Manchester United membuka skor saat laga baru berjalan delapan menit. Marcus Rashford mencatatkan namanya di papan skor lewat sepakan kerasnya dari luar kotak penalti yang menjebol pojok kanan atas gawang Ederson. City menciptakan banyak peluang, tetapi buruknya penyelesaian akhir membuat United tetap unggul 1-0 hingga turun minum.

Manchester City langsung tancap gas di babak kedua dan berusaha menekan pertahanan lawan. Namun, MU bisa mengimbangi permainan City dan bisa menekan balik. Tim Biru Langit akhirnya bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-55. Foden menjebol gawang Onana dengan tendangan keras kaki kiri dari luar kotak penalti. Skor menjadi 1-1.

City bisa membalikkan keadaan berkata gol kedua mereka pada menit ke-80. Kerja sama Alvarez dan Foden dapat membuat gelandang asal Inggris itu masuk ke kotak penalti. Foden kemudian melepas tembakan keras kaki kiri mendatar yang tidak bisa dihentikan Onana. MU balik unggul 2-1.

City menyempurnakan kemenangan dengan mencetak gol ketiga pada menit 90+1. Sofyan Amrabat melakukan kesalahan sehingga bola bisa direbut dari kakinya. Haaland meneruskan umpan Rodri dengan tendangan kaki kiri ke sisi kanan bawah gawang Onana. Skor 3-1.

Bournemouth Tekuk Burnley 2-0

Pada laga sebelumnya, Bournemouth berhasil mengalahkan Burnley dengan skor 2-0 di Stadion Turf Moor. Dua gol diciptakan oleh Justin Kluivert pada menit ke-13 dan Antoine Semenyo pada menit ke-88.

Hasil ini membuat Bournemouth bertengger di peringkat ke-13 klasemen Liga Inggris dengan 31 poin dari 26 pertandingan. Adapun Burnley masih terpuruk zona degradasi dengan 13 poin dari 27 pertandingan.

Rekap Hasil Liga Inggris

Sabtu, 2 Maret 2024

Brentford vs Chelsea 2-2

Everton vs West Ham 1-3

Fulham vs Brighton 3-0

Newcastle vs Wolves 3-0

Nottingham vs Liverpool 0-1

Tottenham vs Crystal Palace 3-1

Luton vs Aston Villa 2-3.

Minggu, 3 Maret 2023

20:00 Burnley vs Bournemouth 0-2

22:30 Manchester City vs Manchester United 3-1

Selasa, 5 Maret 2023

03:00 Sheffield United vs Arsenal.

Klasemen Liga Inggris



Top Skor Liga Inggris

18 gol:

Erling Haaland (Manchester City).

16 gol:

Olie Watkins (Aston Villa).

15 gol:

Mohamed Salah (Liverpool).

14 gol:

Dominic Solanke (Bournemouth)

Jarrod Bowen (West Ham).

13 gol

Bukayo Saka (Arsenal)

Son Heung-min (Tottenham).

11 gol:

Alexander Isak (Newcastle)

Phil Foden (Man City).

10 gol:

Hwang Hee-chan (Wolves)

Richarlison (Tottenham)

Cole Palmer (Chelsea)

Darwin Nunez (Liverpool).

9 gol:

Elijah Adebayo (Luton)

Matheus Cunha (Wolves)

Diogo Jota (Liverpool)

Douglas Luiz (Aston Villa).

8 gol:

Chris Wood (Nottingham)

Julian Alvarez (Manchester City)

Joao Pedro (Brighton)

Anthony Gordon (Newcastle)

Leon Bailey (Aston Villa)

Nicolas Jackson (Chelsea).

7 gol:

Callum Wilson (Newcastle)

Bryan Mbeumo (Brentford)

Scott McTominay (MU)

Rasmus Hojlund (MU)

Leandro Trossard (Arsenal)

Carlton Morris (Luton).

