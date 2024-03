Klasemen Liga Jerman dan Top Skor Pekan Ke-27: Bayer Leverkusen Menang, Bayern Munchen Ditekuk Dortmund

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bayer Leverkusen kian mapan di puncak klasemen Liga Jerman setelah menjalani pertandingan pekan ke-27, Sabtu, 30 Maret 2024. Mereka unggul 13 poin dari tim peringkat kedua Bayern Munchen.

Leverkusen, yang dilatih Xabi Alonso, mengemas tiga poin usai menang 2-1 atas Hoffenheim melalui gol Robert Andrich dan Patrick Schick di ujung laga setelah tertinggal melalui gol Maximilian Beier. Hasil itu juga memperpanjang rekor tak terkalahkan Leverkusen di semua kompetisi menjadi 39 pertandingan.

Sebaliknya, raksasa Jerman Bayern Munchen dipermalukan musuh bebuyutan Borussia Dortmund 2-0 dalam laga "Der Klassiker". Munchen yang tampil tanpa diperkuat kapten tim dan kiper utama Manuel Neuer harus mengakui kemenangan Dortmund yang tercipta berkat gol Karim Adeyemi dan Julian Ryerson.

Hal itu membuat Bayern Munchen tetap mengumpulkan 60 poin di peringkat kedua, tertinggal 13 poin dari Leverkusen yang berkuasa di puncak klasemen dengan 73 angka.

Sedangkan Borussia Dortmund memantapkan posisi di peringkat empat dengan 53 poin, berjarak tiga angka dari Stuttgart di peringkat ketiga. Dortmund pun unggul tiga poin dari RB Leipzig yang menempati posisi kelima dan menjadi pesaing berat Dortmund untuk mengamankan tiket Liga Champions musim depan.

Baca Juga: 5 Fakta Menarik Laga Der Klassiker antara Bayern Munchen vs Borussia Dortmund

Hasil dan Klasemen Liga Jerman

(Pekan ke-27, live Mola TV)

Sabtu, 30 Maret 2024

Gladbach vs Freiburg 0-3

Bayer Leverkusen vs Hoffenheim 2-1

Eintracht Frankfurt vs Union Berlin 0-0

RB Leipzig vs Mainz 0-0

Werder Bremen vs Wolfsburg 0-2

Bayern Munchen vs Dortmund 0-2.

Minggu, 31 Maret 2024

20:30 Augsburg vs FC Koln

22:30 Stuttgart vs Heidenheim

Senin, 1 April 2024

00:30 Bochum vs Darmstadt.

Klasemen Liga Jerman



Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Selanjutnya: Top Skor Liga Jerman