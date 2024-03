Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-30: Barcelona Kalahkan Las Palmas 1-0 Berkat Gol Raphinha

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Barcelona menang 1-0 atas Las Palmas dalam pertandingan Liga Spanyol pekan ke-30, Minggu dinihari WIB, 31 Maret 2024. Gol sundulan pemain sayap Raphinha di babak kedua menjadi pembeda.

Kemenangan ini membawa Barca mengumpulkan 67 poin setelah 30 pertandingan, Mereka menempati posisi kedua klasemen, tertinggal lima poin dari Real Madrid dan unggul lima poin dari Girona di peringkat ketiga. Las Palmas berada di peringkat 12 dengan 37 poin.

Penyerang Barcelona, Robert Lewandowski dan Raphinha, sama-sama mencetak gol di awal awal pertandingan, namun sama-sama dianluir karena offside. Raphinha akhirnya mencetak gol di menit ke-59. Pemain Brasil ini menyundul umpan silang dari pemain pengganti, Joao Felix, ke pojok atas gawang.

Las Palmas harus bermain dengan 10 pemain setelah 24 menit. Penjaga gawang Alvaro Valles dikeluarkan dari lapangan setelah menerjang Raphinha yang menjatuhkannya.

Dalam pertandingan lain, Valencia bermain imbang 0-0 dengan Mallorca. Sedangkan Sevilla menang 1-0 di markas Getafe.

Jadwal Real Madrid vs Athletic Bilbao dan Girona vs Real Betis baru akan hadir Minggu malam, 31 Maret 2024.

Hasil dan Jadwal Liga Spanyol

(Pekan ke-30, Bein Sport/Vidio)

Sabtu, 30 Maret 2024

Cadiz CF vs Granada 1-0

Getafe vs Sevilla 0-1

Almeria vs Osasuna 0-3

Valencia vs Mallorca 0-0

Barcelona vs Las Palmas 1-0.

Minggu, 31 Maret 2024

19:00 Celta Vigo vs Rayo Vallecano

21:15 Girona vs Betis

23:30 Alaves vs Real Sociedad

Senin, 1 April 2024

02:00 Real Madrid vs Ath Bilbao

Selasa, 2 April 2024

02:00 Villarreal vs Atletico Madrid.

Klasemen Liga Spanyol



No Tim Main Poin 1 Real Madrid 29 72 2 Barcelona 30 67 3 Girona FC 29 62 4 Athletic Bilbao 29 56 5 Atletico Madrid 29 55 6 Real Sociedad 29 46 7 Real Betis 29 42 8 Valencia CF 29 41 9 Osasuna 30 39 10 Villarreal 29 38 11 Getafe CF 30 38 12 Las Palmas 30 37 13 Alaves 29 32 14 Real Mallorca 30 31 15 Sevilla FC 30 31 16 Rayo Vallecano 29 29 17 Celta Vigo 29 27 18 Cadiz CF 30 25 19 Granada CF 29 14 20 UD Almeria 30 13

