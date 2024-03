Rekap Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-30: Liverpool ke Puncak, Manchester City vs Arsenal Seri

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Inggris pada Minggu malam, 31 Maret 2024, menutup rangkaian laga pekan ke-30. Dengan hasil imbang laga Manchester City vs Arsenal, Liverpool berhasil naik ke puncak klasemen Liga Inggris setelah memetik kemenangan atas Brighton.

Arsenal menahan imbang juara bertahan Manchester City 0-0 di Stadion Etihad. Hasil ini memungkinkan Liverpool untuk mengambil posisi teratas pada pekan-pekan penting perburuan gelar Premier League.

Arsenal asuhan Mikel Arteta, yang mengincar gelar Premier League pertama dalam 20 tahun terakhir, berada di urutan kedua dalam klasemen Liga Inggris dengan 65 poin dengan sembilan pertandingan tersisa. Manchester City berada di urutan ketiga dengan 64 poin.

Manchester City mendominasi penguasaan bola dan menyerang Arsenal hampir sepanjang laga. Namun, The Gunners membuat frustrasi pasukan Pep Guardiola, termasuk pencetak gol terbanyak liga saat ini, Erling Haaland, dengan penampilan defensif. Ini juga memperpanjang rekor tak terkalahkan menjadi sembilan pertandingan di Liga Inggris.

Adapun Liverpool mengklaim kemenangan 2-1 atas Brighton & Hove Albion di Anfield Stadium. Setelah tertinggal lewat gol Danny Welbeck pada awal babak pertama, The Reds membalikkan keadaan lewat gol Luis Diaz pada menit ke-27 dan Mohamed Salah pada menit ke-65.

Rekap Hasil Liga Inggris



(Pekan ke-30, Vidio)

Sabtu, 30 Maret 2024

Newcastle vs West Ham 4-3

Bournemouth vs Everton 2-1

Chelsea vs Burnley 2-2

Nottingham vs Crystal Palace 1-1

Sheffield United vs Fulham3-3

Tottenham vs Luton 2-1

Aston Villa vs Wolves 2-0

Brentford vs Manchester United 1-1.

Minggu, 31 Maret 2024

Liverpool vs Brighton 2-1

Manchester City vs Arsenal 0-0.

Klasemen Liga Inggris

No Tim Main Poin 1 Liverpool 29 67 2 Arsenal 29 65 3 Manchester City 29 64 4 Aston Villa 30 59 5 Tottenham 29 56 6 Manchester United 29 48 7 West Ham United 30 44 8 Newcastle United 29 43 9 Brighton 29 42 10 Wolverhampton 29 41 11 Chelsea 29 40 12 Fulham 30 39 13 Bournemouth 29 38 14 Crystal Palace 29 30 15 Brentford 30 27 16 Everton 29 25 17 Nottingham Forest 30 22 18 Luton Town 30 22 19 Burnley FC 30 18 20 Sheffield United 29 15

Top Skor Liga Inggris

18 gol:

Erling Haaland (Manchester City).

16 gol:

Dominic Solanke (Bournemouth)

Olie Watkins (Aston Villa)

Mohamed Salah (Liverpool).

15 gol:

Jarrod Bowen (West Ham)

Son Heung-min (Tottenham).

14 gol:

Alexander Isak (Newcastle).

13 gol

Cole Palmer (Chelsea)

Bukayo Saka (Arsenal).

11 gol:

Phil Foden (Man City).

10 gol:

Hwang Hee-chan (Wolves)

Chris Wood (Nottingham)

Richarlison (Tottenham)

Darwin Nunez (Liverpool).

9 gol:

Elijah Adebayo (Luton)

Matheus Cunha (Wolves)

Diogo Jota (Liverpool)

Douglas Luiz (Aston Villa)

Anthony Gordon (Newcastle)

Nicolas Jackson (Chelsea).

8 gol:

Julian Alvarez (Manchester City)

Joao Pedro (Brighton)

Leon Bailey (Aston Villa)

Carlton Morris (Luton)

Kai Havertz (Arsecnal)

Rodrigo Muniz (Fulham).

7 gol:

Callum Wilson (Newcastle)

Bryan Mbeumo (Brentford)

Scott McTominay (MU)

Rasmus Hojlund (MU)

Marcus Rashford (MU)

Leandro Trossard (Arsenal).

