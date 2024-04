Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Italia Pekan Ke-30: Inter Milan Kalahkan Empoli 2-0, Selangkah Lagi Juara

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Inter Milan berhasil mengalahkan Empoli dengan skor 2-0 dalam pertandingan pekan ke-30 Liga Italia di San Siro, Selasa dinihari WIB, 2 April 2024. Mereka kian mendekati gelar juara.

Nerazzurri tampil dominan dalam laga kandangnya ini. Gol cepat dari Federico Dimarco pada menit keenam dan gol larut dari Alexis Sanchez memastikan kemenangan mereka.

Hasil ini menandai peningkatan bagi mereka setelah ditahan Napoli 1-1 pada pekan sebelumnya. Mereka kian mapan di puncak klasemen dengan 79 poin, unggul 14 poin dari rival sekota AC Milan di posisi kedua.

Dengan delapan pertandingan tersisa, Inter kini hanya membutuhkan membutuhkan satu kemenangan lagi untuk memastikan diri menjadi juara. Pada pekan ke-31 mereka akan menyambangi markas Udinese pada 8 April.

Bagi Empoli, hasil ini menjadi kekalahan keempat secara beruntun. Mereka tetap berada di zona degradasi, urutan 18 klasemen, dengan 25 poin.

Pada pertandingan lain, AS Roma tertahan 0-0 saat berlaga di markas Lecce. Mereka tetap di posisi kelima klasemen dengan nilai 52, masih tertinggal 5 angka dari Bologna di posisi keempat.

Sehari sebelumnya, AC Milan menang 201 di markas Fiorentina. Sedangkan Juventus keok 0-1 di kandang Lazio.

Rekap Hasil Liga Italia Pekan Ke-30

Sabtu, 30 Maret 2024

Napoli vs Atalanta 0-3

Genoa vs Frosinone 1-1

Torino vs Monza 1-0

Lazio vs Juventus 1-0

Fiorentina vs AC Milan 1-2.

Senin, 1 April 2024

Bologna vs Salernitana 3-0

Cagliari vs Verona 1-1

Sassuolo vs Udinese 1-1

Lecce vs AS Roma 0-0

nter vs Empoli 2-0.

Klasemen Liga Italia



