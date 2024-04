Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-30: Atletico Madrid Kalahkan Villarreal 2-1, Naik ke Posisi 4 Besar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemain pengganti Saul Niguez mencetak gol untuk memastikan Atletico Madrid meraih kemenangan 2-1 di Villarreal pada lanjutan Liga Spanyol pekan ke-30, Selasa dinihari WIB, 2 April 2024.

Hasil ini menjadi kebangkitan bagi Atletico setelah kalah dalam dua laga terakhirnya. Tim asuhan Diego Simeone ini naik kembali ke empat besar La Liga.

Dalam pertandingan ini, bek Atletico Axel Witsel menyundul bola tendangan sudut untuk membawa tim tamu unggul pada menit kesembilan. Alexander Sorloth menyamakan kedudukan lima menit setelah turun minum.

Namun, Atletico kemudian memastikan diri menjadi pemenang dalam laga alit ini. Pada menit ke-87, Cesar Azpilicueta memberi umpan kepada Saul yang dengan tenang menyarangkan bola dengan kaki kiri dari tepi kotak penalti.

Atletico berada di urutan keempat klasemen dengan 58 poin, unggul dua poin dari Athletic Bilbao yang tergeser ke posisi kelima. Mereka berada tujuh angka di belakang tim urutan ketiga Girona.

Villarreal, yang mengalami kekalahan pertama dalam lima laga terakhirnya, menempati posisi ke-10 dengan nilai 38.

Pada pekan ini, Real Madrid mengalahkan Athletic Bilbao 2-0, Barcelona menang 1-0 atas Las Palmas, sedangkan Girona mengalahkan Real Betis 3-2.

Rekap Hasil Liga Spanyol Pekan Ke-30

Sabtu, 30 Maret 2024

Cadiz CF vs Granada 1-0

Getafe vs Sevilla 0-1

Almeria vs Osasuna 0-3

Valencia vs Mallorca 0-0

Barcelona vs Las Palmas 1-0.

Minggu, 31 Maret 2024

Celta Vigo vs Rayo Vallecano 0-0

Girona vs Betis 3-2

Alaves vs Real Sociedad 0-1

Real Madrid vs Ath Bilbao 2-0.

Selasa, 2 April 2024

Villarreal vs Atletico Madrid 1-2.

Klasemen Liga Spanyol

