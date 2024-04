Prediksi Manchester City vs Aston Villa di Liga Inggris: Jadwal, Kondisi Tim, H2H, Perkiraan Susunan Pemain

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester City bakal menghadapi Aston Villa dalam lanjutan pekan ke-31 Liga Inggris. Laga dijadwalkan berlangsung di Etihad Stadium pada Kamis, 4 April 2024 mulai pukul 02.30 WIB, disiarkanlangsung platform streaming Vidio.

The Citizens yang tengah dalam perburuan gelar juara Liga Inggris tentu akan mati-matian meraih tiga poin pada pertandingan kali ini. Manchester City saat ini berada di peringkat ketiga dengan koleksi 64 poin, terpaut satu poin dari Arsenal di urutan kedua, dan tiga poin dari Liverpool di puncak.

Tambahan tiga poin bakal membuat Manchester City naik peringkat kedua klasemen sementara karena memiliki poin yang sama dengan Liverpool tetapi kalah selisih gol. Skema ini bisa berjalan dengan catatan Arsenal gagal meraih kemenangan atas Luton Town pada pertandingan lain.

Namun misi tersebut tidak akan mudah diwujudkan mengingat mereka harus melakoni laga kontra Aston Villa dengan situasi beberapa pilar utama absen karena cedera. Tercatat ada tiga nama yang dipastikan tak bermain, yakni Nathan Ake, Ederson, dan Kyle Walker. Kondisi John Stones juga masih diragukan tampil meski pada laga terakhir namanya sudah masuk sebagai pemain cadangan.

Kendati demikian, Manchester City memiliki tren performa yang cukup baik dalam lima pertandingan terakhir. Anak asuh Pep Guardiola meraih tiga kemenangan dan dua hasil imbang. The Citizens juga punya rekor apik belum terkalahkan di kandang pada musim ini.

Di sisi lain, Aston Villa yang sedang bersaing dengan Tottenham Hotspur untuk memperebutkan tiket ke Liga Champions musim depan diprediksi akan memberi perlawanan sengit. Apalagi pada pertemuan pertama musim ini, mereka sukses mengalahkan Manchester City.

Tim asuhan Unai Emery saat ini berada di peringkat keempat klasemen sementara dengan 59 poin. Raihan tiga poin atau minimal hasil imbang bakal menjaga posisi mereka dari kejaran Tottenham Hotspur yang tertinggal tiga angka di urutan kelima.

Aston Villa sendiri sedang dalam tren positif usai melewati tiga pertandingan tanpa kekalahan dengan hasil dua kali menang dan satu kali imbang. Pekan lalu, Ollie Watkins dan kawan-kawan mengalahkan Wolverhampton Wanderers 2-0.

Head to Head

Manchester City dan Aston Villa sudah 163 kali bertemu di semua ajang. The Citizens unggul dengan catatan 73 kali menang, berbanding 50 milik The Villans. Meski begitu, pada duel terakhir musim ini, tim besutan Unai Emery mampu mengalahkan anak asuh Pep Guardiola 1-0.

5 Pertemuan Terakhir Manchester City vs Aston Villa

07/12/2023 Aston Villa 1-0 Manchester City

12/02/2023 Manchester City 3-1 Aston Villa

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

03/09/2022 Aston Villa 1-1 Manchester City

22/05/2022 Manchester CIty 3-2 Aston Villa

02/12/2021 Aston Villa 1-2 Manchester City

Perkiraan Susunan Pemain

Manchester City: Ortega; Lewis, Dias, Akanji, Gvardiol; Rodri, Kovacic, De Bruyne; Dokou, Grealish, Haaland.

Aston Villa: Martinez; Konsa, Carlos, Torres, Digne; Luis, Tielemans, Rogers; Bailey, Diaby, Duran.

Prediksi Pertandingan

Duel Manchester City vs Aston Villa diprediksi berjalan ketat. The City bakal bermain menyerang demi mengamankan tiga poin di kandang. Sementara The Villans akan memberi perlawanan sengit kepada tim tuan rumah, mereka juga punya catatan selalu bisa menyulitkan tim asuhan Pep Guardiola dalam beberapa laga terakhir.

Meski begitu, Manchester City tetap lebih diunggulkan untuk menang mengingat statistik mereka yang belum terkalahkan di kandang pada musim ini. Di sisi lain, Aston Villa sudah lebih dari 10 tahun tidak pernah menang di Etihad Stadium. Erling Haaland dan kawan-kawan diperkirakan menang dengan skor tipis.

SPORTS MOLE, SOCCERWAY

Pilihan Editor: Prediksi Arsenal vs Luton Town di Liga Inggris: Jadwal, Kondisi Tim, H2H, Perkiraan Susunan Pemain