Prediksi Manchester United vs Arsenal pada Pekan Ke-37 Liga Inggris Hari Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Duel Manchester United vs Arsenal pada pekan ke-37 Liga Inggris di Old Trafford pada hari ini, Minggu, 12 Mei 2024, menjadi salah satu pertandingan besar yang tersaji pekan ini. The Gunners membutuhkan kemenangan dari laga tandang yang dijadwalkan mulai 22.30 WIB ini untuk tetap berada di jalur perburuan gelar di tengah persaingan ketat dengan Manchester City.

Posisi Arsenal saat ini di peringkat kedua klasemen, tergusur dari puncak setelah City menang 4-0 di kandang Fulham. Hasil itu membuat tim asuhan Mikel Arteta tertinggal dua poin dari 36 pertandingan yang sudah dijalani. Dengan dua aga tersisa, Martin Odegaard dan rekan-rekannya harus menyapu bersih kemenangan dan berharap City kepleset di salah satu dari dua sisa pertandingan mereka.

The Citizens akan melakoni laga taunda di markas Tottenham Hotspur pada Selasa malam waktu setempat, dan menjamu West Ham pada pekan terakhir liga pada Minggu, 19 Mei. Sedangkan, Arsenal bakal menjalani laga terakhir di kandang sendiri menjamu Everton.

Sementara, Manchester United berada di peringkat kedelapan dengan 54 poin, terpaut 13 poin dari tim empat besar Aston Villa. Meski memiliki satu pertandingan belum dimainkan, tim asuhan Erik ten Hag, diperkirakan sudah sulit bisa mendapatkan tiket berlaga di Kejuaraan Eropa musim depan.

Man United akan menjamu Newcastle United dalam laga tunda pada Rabu malam pekan ini, kemudian menutup musim dengan bertanding di kandang Brighton. Namun, sebelum itu, laga melawan Arsenal tentu menjadi pertandingan sulit bagi pasukan Ten Hag, menyusul kekalahan telak di Crystal Palace pada tengah pekan lalu. Bermain di Selhurst Park, Setan Merah yang tidak diperkuat Bruno Fernandes kebobolan empat gol dan tidak mampu menciptakan satu pun gol balasan.

Di satu sisi, Arsenal tiba di Old Trafford dengan kemenangan empat laga beruntun, tiga di antaranya dengan catatan cleansheet. Terbaru, mereka menghajar Bournemouth 3-0 di kandang pada Sabtu.

Meski sedang dalam perfoma bagus, Arsenal tetap harus waspada bermain di kandang Manchester United. Dalam dua pertandingan terakhir Liga Inggris di Old Trafford, The Gunners selalu kalah. Tetapi, mereka menang 3-1 di pertemuan sebelumnya musim ini di Emirates.

Kabar Tim

Menjelang laga kandang melawan Arsenal, empat pemain utama Manchester United, Marcus Rashford, Lisandro Martinez, Bruno Fernandes, dan Scott McTominay, semuanya telah kembali berlatih bersama tim.

Anthony Martial bahkan berpeluang diturunkan. Penyerang Prancis yang lama absen usai operasi pangkal paha, telah ikut berlatih dan menjalani sesi penuh. Namun, Ten Hag mengonformasi bahwa pekan ini terlalu cepat bagi Martinez kembali.

Tyrell Malacia, Willy Kambwala, Victor Lindelof, Raphael Varane, Harry Maguire, dan Luke Shaw, masih tetap absen. Yang terbaru, Mason Mount. Dengan situasi yang dihadapi, Ten Hag sepertinya akan tetap memainkan Casemiro sebagai bek tengah setelah hasil mengecewakan di Selhurst Park.

Di satu sisi, Arsenal tiba dengan skuad yang sepenuhnya fit, meski Arteta mengungkapkan ada keraguan mengenai kondisi Bukayo Saka dan Takehiro Tomiyasu. Selain itu, Jurrien Timber juga diragukan bisa bermain. Pemain asal Belanda itu telah bermain dua kali untuk tim U-21 setelah pulih dari cedera ACL. Tetapi dia tidak dimainkan saat menghadapi Bournemouth.

Meski Timber siap bertanding, kemungkinan dia berada di bangku cadangan. Sebab, Arteta sepertinya bakal kembali memainkan tim yang sama dengan sebelumnya. Thomas Partey kemungkinan akan kembali ke posisinya sebagai pemain nomor 6, ketimbang Jorginho yang baru memperpanjang kontrak bersama The Gunners.

Perkiraan Susunan Pemain

Manchester United: Onana; Dalot, Casemiro, Evans, Wan-Bissaka; McTominay, Mainoo; Garnacho, Fernandes, Rashford; Hojlund

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu; Odegaard, Partey, Rice; Saka, Havertz, Trossard

Prediksi Pertandingan Manchester United vs Arsenal

Kembalinya kapten tim Bruno Fernandes akan menjadi ancaman bagi lini pertahanan The Gunners saat bermain di kandang Setan Merah. Namun, Odegaard dan rekan-rekannya diyakini akan tampil ngotot untuk menghancurkan barisan belakang tim tuan rumah yang kekuatannya diragukan dengan banyaknya pemain bertahan yang cedera. Di tengah persaingan gelar juara yang sedang dihadapi, Arsenal diperkirakan bisa memetik tiga poin dari kandang Manchester United.

SPORTS MOLE, WHO SCORED

