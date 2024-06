Jadwal Copa America 2024 Dimulai 20 Juni, Lionel Messi Pimpin Timnas Argentina Pertahankan Gelar Juara

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Turnamen sepak bola antar-negara Amerika, Copa America 2024, akan berlangsung di Amerika mulai 20 Juni hingga 14 Juli 2024. Sebanyak 16 tim, yakni 10 dari Zona Conmebol dan enam dari Zona Concacaf, akan berebut gelar juara.

Copa America 2024 merupakan edisi ke-48 sejak pertama kali digelar pada 1916. Argentina akan tampil sebagai juara bertahan, setelah menjadi juara pada edisi 2021.

Timnas Argentina juga berjaya di Piala Dunia 2022. Karena itu, mereka, yang diperkuat Lionel Messi, masih akan sangat difavoritkan untuk menjadi juara.

Pesaing utama mereka, seperti biasanya, adalah Brasil, yang diperkuat Rodrygo dan Vinicius Junior yang baru menjuarai Liga Champions bersama Real Madrid. Uruguay juga bisa disebut sebagai salah satu unggulan.

Ke-16 tim peserta turnamen Copa America 2024 akan dibagi dalam 4 grup berbeda, yang berisi 4 peserta. Tiap anggota grup akan saling bertemu sekali. Nantinya dua tim teratas tiap grup akan lolos ke babak perempat final.

Babak perempat final Copa America 2024 akan bergulir pada 5-7 Juli 2024. Semifinal akan digelar 10-11 Juli 2024. Perebutan tempat ketiga akan berlangsung pada 14 Juli 2024. Sedangkan final akan digelar di Stadion Sun Life, Amerika Serikat.

Pembagian Grup Copa America 2024:

Grup A: Argentina, Kanada, Cile, Peru

Grup B: Ekuador, Jamaika, Meksiko, Venezuela

Grup C: Bolivia, Amerika Serikat, Panama, Uruguay

Grup D: Brasil, Kolombia, Kosta Rika, Paraguay.

Jadwal Penyisihan Grup Copa America 2024:

(Siaran langsung di Indosiar dan live streaming di Vidio)

Jumat, 21 Juni, 07.00 WIB: Argentina vs Kanada

Sabtu, 22 Juni, 07.00 WIB: Peru vs Cile

Minggu, 23 Juni, 05.00 WIB: Ekuador vs Venezuela

Minggu, 23 Juni, 08.00 WIB: Meksiko vs Jamaika

Senin, 24 Juni, 05.00 WIB: Amerika Serikat vs Bolivia

Senin, 24 Juni, 08.00 WIB: Uruguay vs Panama

Selasa, 25 Juni, 05.00 WIB: Kolombia vs Paraguay

Selasa, 25 Juni, 08.00 WIB: Brasil vs Kosta Rika

Rabu, 26 Juni, 05.00 WIB: Peru vs Kanada

Rabu, 26 Juni, 08.00 WIB: Cile vs Argentina

Kamis, 27 Juni, 05.00 WIB: Ekuador vs Jamaika

Kamis, 27 Juni, 08.00 WIB: Venezuela vs Meksiko

Jumat, 28 Juni, 05.00 WIB: Panama vs Amerika Serikat

Jumat, 28 Juni, 08.00 WIB: Uruguay vs Bolivia

Sabtu, 29 Juni, 05.00 WIB: Kolombia vs Kosta Rika

Sabtu, 29 Juni, 08.00 WIB: Paraguay vs Brasil

Minggu, 30 Juni, 07.00 WIB: Argentina vs Peru

Minggu, 30 Juni, 07.00 WIB: Kanada vs Cile

Senin, 1 Juli, 07.00 WIB: Meksiko vs Ekuador

Senin, 1 Juli, 07.00 WIB: Jamaika vs Venezuela

Selasa, 2 Juli, 08.00 WIB: Bolivia vs Panama

Selasa, 2 Juli, 08.00 WIB: Amerika Serikat vs Uruguay

Rabu, 3 Juli, 08.00 WIB: Brasil vs Kolombia

Rabu, 3 Juli, 08.00 WIB: Kosta Rika vs Paraguay.

Jadwal Perempat Final Copa America 2024

Jumat, 5 Juli, 07.00 WIB: Peringkat 1 Grup A vs Peringkat 2 Grup B

Sabtu, 6 Juli, 07.00 WIB: Peringkat 1 Grup B vs Peringkat 2 Grup A

Minggu, 7 Juli, 02.00 WIB: Peringkat 1 Grup D vs Peringkat 2 Grup C

Minggu, 7 Juli, 05.00 WIB: Peringkat 1 Grup C vs Peringkat 2 Grup D.

Jadwal Semifinal Copa America 2024

Rabu, 10 Juli, 07.00 WIB: W25 vs W26

Kamis, 11 Juli, 07.00 WIB: W27 vs W28.

Perebutan Posisi 3 Copa America 2024



Minggu, 14 Juli, 07.00 WIB: L29 vs L30.

Final Copa America 2024



Senin, 15 Juli, 07.00 WIB: W29 vs W30.

