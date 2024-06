Rekap Hasil Euro 2024 hingga Hari Kedua, Klasemen, dan Jadwal Hari Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Turnamen sepak bola Euro 2024 atau Piala Eropa 2024 tengah berlangsung di Jerman, sejak 14 Juni. Sejumlah hasil menarik sudah terjadi pada fase awal.

Timnas Jerman, Spanyol, dan Italia sama-sama berhasil menang dalam laga awalnya. Sedangkan Belanda, Inggris, dan Prancis masih menanti giliran bermain.

Simak Rekap hasil, jadwal, dan klasemen Euro 2024:

Rekap Hasil

Jumat, 14 Juni 2024

Jerman vs Skotlandia 5-1

Sabtu, 15 Juni 2024

Hungaria vs Swiss 3-1

Spanyol vs Kroasia 3-0

Italia vs Albania 2-1.

Klasemen

Jadwal Berikutnya

Minggu, 16 Juni 2024

20.00 WIB Polandia vs Belanda (RCTI, Vision+)

23.00 WIB Slovenia vs Denmark (RCTI, Vision+).

Senin, 17 Juni 2024

02.00 WIB Serbia vs Inggris (RCTI, Vision+)

20.00 WIB Rumania vs Ukraina (RCTI, Vision+)

23.00 WIB Belgia vs Slovakia (RCTI, Vision+).

Selasa, 18 Juni 2024

02.00 WIB Austria vs Prancis (RCTI, Vision+)

23.00 WIB Turki vs Georgia (RCTI, Vision+)

Rabu, 19 Juni 2024

02.00 WIB Portugal vs Ceko (RCTI, Vision+)

20.00 WIB Kroasia vs Albania (RCTI, Vision+)

23.00 WIB Jerman vs Hungaria (RCTI, Vision+)

Kamis, 20 Juni 2024

02.00 WIB Skotlandia vs Swiss (RCTI, Vision+)

20.00 WIB Slovenia vs Serbia (RCTI, Vision+)

23.00 WIB Denmark vs Inggris (RCTI, Vision+)

Jumat, 21 Juni 2024

02.00 WIB Spanyol vs Italia (RCTI, Vision+)

20.00 WIB Slovakia vs Ukraina (RCTI, Vision+)

23.00 WIB Polandia vs Austria (RCTI, Vision+)

Sabtu, 22 Juni 2024

02.00 WIB Belanda vs Prancis (RCTI, Vision+)

20.00 WIB Georgia vs Ceko (RCTI, Vision+)

23.00 WIB Turki vs Portugal (RCTI, Vision+)

Minggu, 23 Juni 2024

02.00 WIB Belgia vs Rumania (RCTI, Vision+)

Senin, 24 Juni 2024

02.00 WIB Swiss vs Jerman (RCTI, Vision+)

02.00 WIB Skotlandia vs Hungaria (MNCTV, Vision+)

Selasa, 25 Juni 2024

02.00 WIB Albania vs Spanyol (MNCTV, Vision+)

02.00 WIB Kroasia vs Italia (RCTI, Vision+)

23.00 WIB Prancis vs Polandia (RCTI, Vision+)

23.00 WIB Belanda vs Austria (MNCTV, Vision+).

Rabu, 26 Juni 2024

02.00 WIB Denmark vs Serbia (MNCTV, Vision+)

02.00 WIB Inggris vs Slovenia (RCTI, Vision+)

23.00 WIB Slovakia vs Rumania (MNCTV, Vision+)

23.00 WIB Ukraina vs Belgia (RCTI, Vision+)

Kamis, 27 Juni 2024

02.00 WIB Georgia vs Portugal (RCTI, Vision+)

02.00 WIB Ceko vs Turki (MNCTV, Vision+).

