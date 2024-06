Hasil Euro 2024: Timnas Inggris Kalahkan Serbia 1-0 Berkat Gol Jude Bellingham

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jude Bellingham mencetak gol untuk membawa timnas Inggris menang 1-0 atas Serbia dalam pertandingan Grup C Piala Eropa 2024 atau Euro 2024 di Veltins Arena, Gelsenkirchen, Minggu waktu setempat atau Senin dinihari WIB.

Kemenangan itu membawa The Three Lions memuncaki klasemen sementara Grup C dengan koleksi tiga poin, sedangkan Serbia berada di posisi keempat atau terakhir dengan nol poin, demikian dikutip dari laman resmi UEFA.

Gol tunggal Bellingham tercipta pada menit ke-13 ketika gelandang Real Madrid itu menanduk bola kiriman Bukayo Saka, untuk melengkapi penampilan gemilangnya malam itu.

Namun, secara kolektif, Inggris gagal menyamai standar yang diterapkan Jerman dan Spanyol saat kedua negara kuat itu memenangi pertandingan-pertandingan pembukaan mereka.

Ekspektasi terhadap Inggris di turnamen utama jarang dipatok sangat tinggi, terlebih mereka hanya memenangi satu dari lima pertandingan sebelumnya. Catatan itu termasuk kekalahan 0-1 dari Islandia pada pertandingan pemanasan terakhir mereka sebelum terbang ke Jerman.

Setelah gol Bellingham, Inggris tampil dominan pada sisa babak pertama, meski tanpa dapat menciptakan peluang-peluang berbahaya berikutnya.

Kyle Walker memiliki peluang terbaik Inggris untuk menggandakan keunggulan sebelum turun minum, ketika ia melepaskan sepakan melebar setelah melaju masuk ke kotak penalti Serbia dari posisi bek kanan.

Pelatih Inggris Gareth Southgate berjudi pada tim utamanya dengan memainkan bek kanan Liverpool Trent Alexander-Arnold di posisi gelandang. Hal itu hampir menjadi sesuatu yang merugikan, ketika kesalahan Alexander-Arnold membuat Serbia mendapatkan peluang bersih satu-satunya di babak pertama yang gagal dituntaskan oleh Aleksandar Mitrovic.

Pada babak kedua, Inggris lebih banyak bertahan dan beruntung tidak kemasukan oleh sang lawan.

Pada awal babak kedua ini, Marc Guehi gagal mengantisipasi kecepatan Dusan Vlahovic, beruntung bagi Inggris karena Filip Mladenovic gagal menyambar umpan silang penyerang Juventus itu.

Mitrovic kemudian meminta penalti yang diabaikan wasit, dan Luka Jovic gagal memaksimalkan umpan Dusan Tadic pada peluang bagus lain bagi Serbia.

Southgate kemudian memasukkan Conor Gallagher dan Jarrod Bowen sebagai pemain pengganti. Bowen langsung memberi dampak ketika umpan silangnya disambut sundulan Kane yang dengan brilian ditepis ke mistar gawang oleh kiper Serbia Predrag Rajkovic.

Sundulan tersebut merupakan satu-satunya dampak signifikan Kane di kotak penalti lawan, saat penyerang Bayern Munich itu mengalami malam yang membuat dirinya frustrasi.

Kiper Inggris Jordan Pickford juga harus melakukan satu-satunya penyelamatan penting saat ia meredam sepakan Vlahovic menjelang laga usai. Sampai turun minum, skor 1-0 bagi keunggulan Inggris tidak berubah.

Susunan pemain:

Serbia: Predrag Rajkovic, Milos Veljkovic, Nikola Milenkovic, Strahinja Pavlovic, Sergej Milinkovic-Savic, Nemanja Gudelj, Sasa Lukic, Filip Kostic, Andrija Zivkovic, Dusan Vlahovic, Aleksandar Mitrovic

Pelatih: Dragan Stojkovic.

Inggris: Jordan Pickford, Kyle Walker, John Stones, Marc Guehi, Kieran Trippier, Trent Alexander-Arnold, Declan Rice, Bukayo Saka, Jude Bellingham, Phil Foden, Harry Kane

Pelatih: Gareth Southgate.

