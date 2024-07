Jadwal Perempat Final Euro 2024: Ada Duel Calon Favorit Juara, Spanyol vs Jerman

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Euro 2024 akan memasuki babak perempat final. Laga paling awal babak ini, pada Jumat malam, 5 Juli 2024, akan menampilkan duel besar Spanyol vs Jerman.

Ini akan menjadi pertarungan dua tim calon juara. Pada babak penyisihan grup dan babak 16 besar, kedua tim tampil paling mengesankan dibanding tim lain, termasuk Timnas Inggris dan Prancis.

Harapan suporter kedua tim pun membumbung. Pelatih Jerman, Julian Nagelsmann, mengakui bahwa tuntutan menjadi juara deras muncul dari para suporter.

Tapi, ia tk menganggapnya sebagai tekanan. “Saya pikir kami tidak mendapat tekanan lebih dari biasanya,” kata dia.

“Saya pikir para penggemar dan juga harapan mereka adalah dorongan besar bagi kami. Kami bisa mengatasi tekanan.”

Harapan untuk juara juga kencang digaungkan suporter Spanyol. "Jelas, Anda tidak bisa mengabaikannya. Pesan-pesan datang," kata Mikel Oyarzabal, salah satu pemain Spanyol.

"Kami mencoba untuk tetap berada di jalur kemenangan. Kami berada dalam atmosfer yang tidak bisa lebih baik lagi, tenang, mempersiapkan diri sebaik mungkin."

"Sekarang mereka mengatakan bahwa kami adalah favorit, tetapi tiga atau empat minggu yang lalu, tidak ada yang mengatakan itu. Kami tahu bahwa kami mampu bersaing dengan siapa pun.”

Oyarzabal menilai laga perempat final akan berlangsung menarik. "Jerman adalah tim yang hebat, Anda tidak perlu mengatakannya lagi. Mereka telah memulai turnamen ini dengan sangat kuat, ini akan menjadi pertandingan yang sulit," katanya.

Selain laga Spanyol vs Jerman, jadwal perempat final lain akan menampilkan duel Portugal vs Prancis, Inggris vs Swiss, dan Belanda vs Turki.

Jadwal Babak Perempat Final Euro 2024

(Live RCTI, Vision+)

Jumat, 5 Juli 2024

23.00 WIB Spanyol vs Jerman

Sabtu, 6 Juli 2024

02.00 WIB Portugal vs Prancis

23.00 WIB Inggris vs Swiss.

Minggu, 7 Juli 2024

02.00 WIB Belanda vs Turki.

