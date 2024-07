Euro 2024: Perbandingan Kekuatan 4 Tim Peserta Semifinal dan Jadwalnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Turnamen sepak bola Euro 2024 sudah memasuki babak semifinal. Dari 24 peserta kini tersisa 4 yang akan bersaing berebut tiket final. Keempat tim itu adalah Timnas Spanyol, Prancis, Belanda, dan Inggris.

Sinak jadwal semifinal Euro 2024

(Live RCTI, Vision+)

Rabu, 10 Juli 2024

02.00 WIB Spanyol vs Prancis.

Kamis, 11 Juli 2024

02.00 WIB Inggris vs Belanda.

Berikut bedah performa, serta pelatih dan pemain kuncinya:

Timnas Inggris

Timnas Inggris tidak dalam performa terbaiknya di Grup C tetapi masih memuncaki grup dan tetap tak terkalahkan. Sekilas kejeniusan yang dapat dihasilkan oleh para penyerang seperti Jude Bellingham, Harry Kane, dan Phil Foden terlihat di ketiga pertandingan babak itu.

Tendangan salto Bellingham memaksa perpanjangan waktu dalam kemenangan babak 16 besar melawan Slovakia sebelum Kane menyundul bola untuk mencetak gol kemenangan. Mereka juga bangkit dari ketertinggalan melawan Swiss berkat gol penyeimbang Bukayo Saka sebelum menang dalam adu penalti, dengan mengonversi kelima tendangan penalti.

The Three Lions tinggal butuh satu kemenangan lagi untuk mencapai final Euro kedua berturut-turut.

Pemain Inggris John Stones bersama rekannya melakukan latihan menjelang laga perempat final Euro 2024 melawan Swiss di Blankenhain, Jerman, 3 Juli 2024. REUTERS/John Sibley

Jejak Timnas Inggris di Euro 2004:

Pemenang Grup C

1-0 vs Serbia (Gelsenkirchen, 16 Juni)

1-1 vs Denmark (Frankfurt, 20 Juni)

0-0 vs Slovenia (Cologne, 25 Juni).

Babak 16 besar

2-1 aet vs Slovakia (Gelsenkirchen, 30 Juni)

Perempat final

1-1 hingga perpanjangan waktu, 5-3/p vs Swiss (Dusseldorf, 6 Juli)

Semifinal

vs Belanda (Dortmund, 11 Juli, 02:00)

Pencapaian di Euro

Prestasi terbaik: Runner-up (2020)

Euro 2020: Runner-up, kalah 3-2 lewat adu penalti dari Italia (1-1 aet)

Pelatih: Gareth Southgate

Setelah mencapai final Euro serta perempat final dan semifinal Piala Dunia dalam tiga turnamen besar yang dipimpinnya, Southgate akan sangat berharap ini menjadi keberuntungan keempat kalinya. Mantan bek tengah Three Lions itu akan berusaha mengeluarkan yang terbaik dari sejumlah besar bakat yang dimilikinya di empat besar.

Pemain kunci: Harry Kane

Pemain Inggris Harry Kane melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Slovakia dalam pertandingan babak 16 besar Euro 2024 di Arena AufSchalke, Gelsenkirchen, 30 Juni 2024. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Inggris mungkin memiliki banyak pilihan menyerang, tetapi kapten dan pemain andalan merekalah yang cenderung membuat mereka bersemangat. Pencetak gol terbanyak sepanjang masa negaranya, Harry Kane telah mencetak dua gol di Euro ini dan biasanya semakin tajam saat ia semakin dalam di sebuah turnamen. Dengan penyelesaian akhir yang mematikan, visi yang luar biasa, dan permainan link-up yang kuat, Kane dapat menjadi masalah bagi pertahanan mana pun.

Pemain yang Layak Diperhatikan: Cole Palmer

Pemain Inggris Cole Palmer berusaha melewati pemain Slovenia Jan Mlakar dan Erik Janza dalam pertandingan Grup D Euro 2024 di Stadion Cologne, Cologne, 26 Juni 2024.REUTERS/John Sibley

Gelandang serang ini adalah pemain terbaik Chelsea pada musim 2023/24, yang selalu mencetak gol dan menciptakan kreativitas. Sikapnya yang tenang dan tenang saat menguasai bola membuatnya mendapat julukan 'Cold Palmer'; tampaknya tidak ada yang membuatnya gentar, seperti yang ditunjukkan saat ia mengonversi penalti pertama Inggris dalam adu penalti melawan Swiss. Ia bisa menggebrak semifinal, di dalam maupun di luar bangku cadangan.

Fakta Menarik

Inggris telah memenangi babak grup mereka dalam dua ajang Euro di bawah asuhan Southgate – sebanyak jumlah yang mereka dapatkan saat memuncaki grup dalam delapan penampilan turnamen sebelumnya.

