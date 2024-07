Prediksi Belanda vs Inggris di Semifinal Euro 2024: Jadwal, Kondisi Tim, H2H, Perkiraan Susunan Pemain

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Duel Belanda vs Inggris akan tersaji dalam pertandingan semifinal Euro 2024. Laga tersebut dijadwalkan berlangsung di BVB Stadion, Dortmund, Jerman, pada Kamis dinihari WIB, 11 Juli, mulai pukul 02.00 WIB, disiarkan langsung RCTI dan platform streaming Vision+.

Belanda melenggang ke babak empat besar usai mengalahkan Turki dengan skor tipis 2-1. Sempat tertinggal lebih dulu melalui gol Samet Kaydin pada menit ke-35, De Oranje bangkit dengan gol yang diciptakan Stefan De Vrij pada menit ke-70 dan gol bunuh diri Mert Muldur menit ke-76.

Cody Gakpo kembali memegang peran penting dalam kemenangan tersebut. Ia berduel dengan Mert Muldur untuk merebut bola umpan tarik dari Denzel Dumfries sehingga membuat bek asal Fenerbahce itu melakukan gol bunuh diri. Gakpo diprediksi akan kembali menjadi senjata andalan Ronald Koeman untuk menghadapi lini pertahanan Inggris.

Penyerang Liverpool itu telah mencetak tiga gol dan satu assist di Piala Eropa 2024. Catatan tersebut menempatkan dia dalam persaingan untuk gelar top skor bersama Georges Mikautadze (Georgia), Ivan Schranz (Slovakia), dan Jamal Musiala (Jerman).

Belanda juga dipastikan tampil dengan kekuatan penuh menghadapi Inggris. Para pemain yang sebelumnya mengantongi kartu kuning statusnya sudah diputihkan. Merujuk pada peraturan turnamen Euro yang bakal menghapuskan catatan kartu kuning yang didapat di babak grup, 16 besar, dan perempat final. Satu-satunya cara seorang pemain diskors untuk final adalah jika mereka mendapat kartu merah di semifinal.

Di sisi lain, Inggris harus bersusah payah melewati hadangan Swiss untuk bisa memastikan satu tempat di semifinal. Bermain imbang 1-1 selama 120 menit, The Three Lions menang dengan skor 4-2 di babak adu penalti.

Menatap pertandingan kontra Belanda, tim asuhan Gareth Southgate mendapat tambahan kekuatan menyusul kembalinya Marc Guehi dari hukuman akumulasi kartu kuning. Bek asal Crystal Palace itu merupakan salah satu pilar penting di lini belakang dengan catatan ball recovery terbanyak (37 kali) dibanding pemain Inggris lainnya. Ia juga mencatatkan jumlah rata-rata tackle sukses terbanyak setiap pertandingannya (5 kali).

Selain itu, Inggris dipastikan bakal bermain dengan kekuatan terbaiknya melawan Belanda. Para pemain andalan lain, seperti Harry Kane, Jude Bellingham, Kyle Walker, dan Declan Rice dalam kondisi prima.

Head to Head

Duel Belanda vs Inggris di semifinal Euro 2024 akan menjadi pertemuan ke-23 kedua tim. Dari 22 pertandingan sebelumnya, De Oranje unggul dengan tujuh kemenangan, berbanding enam milik The Three Lions dan sisanya berakhir imbang. Pertarungan terakhir kedua tim tercipta dalam ajang UEFA Nations League 2019. Kala itu, Belanda menang dengan skor 3-1.

5 Duel Terakhir Belanda vs Inggris

07/06/2019 Belanda 3-1 Inggris

24/03/2018 Belanda 0-1 Inggris

30/03/2016 Inggris 1-2 Belanda

01/03/2012 Inggris 2-3 Belanda

13/08/2009 Belanda 2-2 Inggris

Perkiraan Susunan Pemain

Belanda: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Simons, Reijnders; Malen, Depay, Gakpo.

Inggris: Pickford; Walker, Stones, Guéhi; Saka, Mainoo, Rice, Shaw; Bellingham, Foden; Kane

Prediksi Pertandingan

Duel Belanda vs Inggris diprediksi akan berjalan ketat. De Oranje kemungkinan bakal tampil lebih menyerang, sementara The Three Lions bermain pasif dan pragmatis dengan mengandalkan serangan balik atau bola-bola mati. Berkaca pada rekor pertemuan kedua tim, Belanda memang sedikit lebih diunggulkan meraih kemenangan. Namun, dengan kondisi tim yang berbeda saat ini, tidak menutup peluang untuk Inggris menyamakan catatan kemenangan mereka. Prediksi skor Belanda vs Inggris 1-2.

UEFA, SOCCERWAY

