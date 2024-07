PSSI akan Hadirkan Wasit Kelas Piala Dunia untuk Pimpin Pertandingan Liga 1 Musim 2024-2025

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komite Wasit PSSI Yoshimi Ogawa mengungkapkan pihaknya bakal menghadirkan wasit asing untuk memimpin beberapa pertandingan Liga 1 musim 2024-2025. Tak tanggung-tanggung, wasit sekelas Piala Dunia bakal dibawa ke Tanah Air.

"Setiap bulan kami mengundang wasit asing terutama dari Asia, termasuk wasit yang menjadi kandidat ke Piala Dunia atau wasit-wasit yang memimpin di negara yang sudah sukses," ujar dia saat ditemui di GBK Arena, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 8 Juli 2024.

Penggunaan wasit asing ini, kata Ogawa, ditujukan untuk membantu meningkatkan kualitas perwasitan di Indonesia. Harapannya dengan hadirnya mereka bisa menjadi contoh bagi wasit lokal untuk memperbaiki performanya dalam memimpin pertandingan.

Sebelumnya, wasit asing sudah pernah dihadirkan untuk memimpin pertandingan Liga 1 musim 2023-2024. Terdapat dua wasit asal Jepang yang diboyong, yakni Yusuke Araki dan Futoshi Nakamura. Yusuke menjadi wasit untuk laga Persis Solo vs Dewa United dan Persita Tangerang vs Persikabo 1973, sementara Futoshi mengadili duel Persib Bandung vs Persik kediri dan Persija Jakarta vs PSS Sleman.

Ogawa memastikan kehadiran wasit asing tidak akan membuat wasit lokal tersingkir. Ia menegaskan bahwa wasit yang akan dibawa tidak banyak, tetapi tak merinci jumlahnya.

"Tapi (wasit asing) tidak akan begitu banyak karena kita harus memberikan kesempatan kepada wasit kita. Namun, setiap bulan kami akan mengundang satu wasit luar," ujarnya.

"Namun kita memiliki banyak kompetisi FIFA dan AFC mulai bulan September. Itu (kehadiran wasit asing di Liga 1) bergantung pada kesediaan mereka. Tentu saja, wasit kita nanti bisa belajar pelan-pelan dari wasit asing tersebut dan berkontribusi untuk memperbaiki Liga 1," kata dia menambahkan.

Pria yang juga menjabat sebagai salah satu petinggi badan wasit Federasi Sepak Bola Jepang (JFA) itu menyebut penggunaan wasit asing di Liga 1 2024-2025 tidak akan lama setiap bulannya. Minimal mereka akan bertugas selama dua pekan dan maksimal selama empat pekan.

Sebelumnya, PT Liga Indonesia Baru (LIB) dikabarkan telah merilis 29 wasit utama dan 46 asisten wasit untuk ditugaskan di Liga 1 2024-2025. Dalam draft yang beredar, terpampang sejumlah nama-nama beken, seperti Thoriq Munir Alkatiri, Yudi Nurcahya, hingga Ginanjar Rahman Latief.

