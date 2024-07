Inggris Tampil dengan Kekuatan Penuh Hadapi Spanyol di Final Euro 2024, Gareth Southgate Yakin Bisa Bawa Pulang Trofi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Inggris akan tampil dengan kekuatan penuh saat menghadapi Spanyol di final Euro 2024. Pelatih Gareth Southgate yakin kali ini timnya bisa membawa pulang trofi ke tanah Britania untuk pertama kalinya.

"Kami memiliki kesempatan yang sama baiknya dengan mereka. Kami datang ke sini untuk menang. Ini adalah tugas besar, tetapi kami masih di sini dan berjuang," ujar dia seperti dikutip dari beIN Sports.

The Three Lions sebelumnya mengamankan tiket final usai menyingkirkan Belanda dengan skor tipis 2-1. Inggris bersusah payah menghadapi perlawanan sengit De Oranje. Sempat tertinggal lebih dulu melalui gol Xavi Simons, tim asuhan Southgate bangkit lewat gol penalti Harry Kane.

Dari situ, kedua tim bermain begitu hati-hati. Di babak kedua, nyaris tidak ada peluang emas yang tercipta dari Inggris maupun Belanda. Sampai akhirnya Southgate melakukan pergantian yang berdampak pada permainan, dengan memasukkan Ollie Watkins dan Cole Palmer untuk menggantikan Harry Kane dan Phil Foden. Watkins menjadi pencetak gol kemenangan Inggris usai menerima umpan terobosan Palmer pada menit ke-90.

Menghadapi Spanyol, Inggris bakal bermain dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain inti, seperti Marc Guehi, John Stones, Kyle Walker, Declan Rice, Bukayo Saka, Phil Foden, Jude Bellingham, dan Harry Kane dalam kondisi siap bertanding. Jude Bellingham dan Harry Kane kemungkinan akan kembali menjadi andalan Southgate di lini depan sambil didampingi Bukayo Saka dan Phil Foden.

Southgate mengaku sudah menyiapkan taktik untuk mengantisipasi gaya permainan Spanyol. Ia menyebut para pemain Inggris mesti berinisiatif untuk lebih dulu menguasai bola. "Kami harus merebut bola dari mereka terlebih dahulu. Ini tidak sesederhana menguasai bola dan membuat mereka berlari."

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

"Kami harus luar biasa baik dengan bola maupun tanpa bola. Mereka ada tim terbaik. Tapi kami mulai menunjukkan versi diri kami yang lebih baik. Kami berada di sini dengan apa yang kami telah tunjukkan sampai saat ini," kata Southgate menambahkan.

Laga Spanyol vs Inggris dalam final Euro 2024 akan digelar di Olympiastadion, Berlin, Jerman, pada Senin dinihari WIB, 15 Juli, mulai pukul 02.00 WIB. Dari 27 duel sebelumnya, The Three Lions unggul dengan catatan 13 kali menang, berbanding 10 milik La Furia Roja.

BEIN SPORTS

Pilihan Editor: Spanyol vs Inggris di Final Euro 2024: Alvaro Morata Dikabarkan Berpotensi Absen