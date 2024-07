Timnas U-19 Indonesia vs Kamboja 2-0 di Piala AFF U-19 2024, Indra Sjafri: Pertandingan Sulit dan Butuh Sabar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas U-19 Indonesia meraih kemenangan kedua di babak penyisihan grup A Piala AFF U-19 2024 yang sekarang bernama ASEAN U-19 Boys Championship, dengan mengalahkan Kamboja 2-0 pada Sabtu, 20 Juli 2024. Pertandingan ini berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Dua gol dalam laga tersebut dicetak oleh Kadek Arel Priyatna pada menit ke-71 dan Iqbal Gwijangge pada menit ke-87. Keduanya berasal dari skema sepak pojok dan dilakukan oleh Muhammad Kafiatur yang masuk sebagai pemain pengganti pada awal babak kedua.

Skuad Garuda kesulitan mencetak gol di awal pertandingan. Pada babak pertama, Arkhan Kaka dan rekan-rekannya tak banyak memiliki peluang gol. Pelatih Indra Sjafri lantas melakukan rotasi pemain di babak pertama, dengan memasukkan Welber Jardim menggantikan Figo Dennis. Berikutnya, setelah jeda turun minum, Kafiatur dan Jens Raven masuk menggantikan Arkhan Kaka dan Toni Firmansyah.

Pergantian pemain menjadi solusi memecah kebuntuan. Kafiatur menjadi pemain yang berperan penting dalam terciptanya dua gol Indonesia melalui sepak pojok yang dilakukannya.

Indra Sjafri mengakui pertandingan melawan Kamboja sulit dan butuh kesabaran. “Saya mengapresiasi perjuangan semua pemain. Mereka sudah berjuang untuk memenangkan pertandingan walaupun sulit," kata dia seusai pertandingan di Stadion GBT Surabaya, Sabtu 20 Juli 2024.

Kamboja, kata Indra, bermain compact defending dengan sirkulasi bola yang begitu cepat. Pertahanan Kamboja ini diakui susah untuk dibongkar. Hal ini yang membuat skuad asuhannya tak bisa mencetak gol pada babak pertama.

“Benar-benar butuh kesabaran. Babak pertama kita banyak salah passing. Babak kedua kita ubah strategi dan ada dua gol terjadi. Patut disyukuri,” ucap Indra.

Hasil ini membuat peluang Timnas Indonesia U-19 lolos ke babak selanjutnya semakin terbuka, menyusul kemenangan telak 6-0 atas Filipina di laga pertama. Saat ini Skuad Garuda menempati puncak klasemen grup dengan mengemas enam poin.

Pada pertandingan terakhir penyisihan grup, Indonesia akan menghadapi Timor Leste pada Selasa, 23 Juli 2024. Duel ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, mulai 15.00 WIB.

"Peluang untuk lolos grup sudah sangat terbuka. Kami akan berpikir untuk pertandingan selanjutnya," kata juru taktik 61 tahun tersebut.

Pemain Timnas U-19 Indonesia, Kadek Arel Priyatna bersyukur bisa mencetak gol dan membantu meraih kemenangan di laga kedua Piala AFF U-19 2024 ini. Ia menekankan hasil ini adalah kerja tim.

"Astungkara untuk pertandingan malam ini. Ini semua kerja tim, seperti tadi saya bisa cetak gol juga karena umpan dari Kafiatur Rizky," ucap Kadek Arel yang menjadi Man of the Match di pertandingan Timnas U-19 Indonesia vs Kamboja itu.

