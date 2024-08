Rekap Hasil dan Klasemen Liga 1 Jumat 16 Agustus: Barito Putera Kalahkan Madura United, Persebaya Imbang, PSM Menang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Barito Putera meraih poin penuh perdana di Liga 1 2024-2025 pada pekan kedua, Jumat, 16 Agustus. Menjamu Madura United di Stadion Sultan Agung, Bantul, tim berjuluk Laskar Antasari itu menang 1-0.

Gol tunggal penghasil tiga poin buat Barito Putera dilesakkan Eksel Runtukahu hanya dalam 45 detik. Gol ini menjadi yang tercepat tercipta di musim ini.

Kemenangan ini menjadi kebangkitan bagi tim asuhan Rahmad Darmawan setelah kalah 0-3 dari Persija Jakarta. Mereka naik ke peringkat kedelapan klasemen sementara Liga 1 2024-2025.

Madura United masih berkutat di tangga ke-12 setelah kembali gagal menang. Pada laga pertamanya, mereka ditahan Malut United 1-1.

Persebaya Imbang, PSM Menang

Dalam laga yang berlangsung sore hari, Persebaya Surabaya bermain 0-0 dengan Malut United dalam pertandingan kedua Liga 1 2024/2025 yang berlangsung di Stadion Madya, Jakarta.

Hasil ini membuat Malut United kini memperoleh dua kali hasil imbang di dua pertandingan awal. Yakob Sayuri dan kawan-kawan kini menempati peringkat kedelapan. Sementara itu hasil imbang membuat Persebaya kini mengoleksi empat poin dan menempati peringkat kedua klasemen.

Dalam pertandingan lain, PSM Makassar menang 2-1 saat berlaga di kandang PSBS Biak, yang meminjam lokasi di Bali. Mereka mendapat gol dari Nermin Haljeta (menit 10) dan Abdul Rahman (90). Gol PSBS dicetak Pablo Arganaraz (50).

PSM meraih kemenangan keduanya dan kini naik ke puncak klasemen dengan nilai 6, unggul 2 poin dari Persebaya. PSBS Biak menghuni posisi ke-17 dengan nilai 0, unggul dari PSS Sleman yang mengemas nilai -3 setelah mendapat pemotongan poin.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Hasil dan Jadwal Pekan Kedua Liga 1 2024-2025

Jumat, 16 Agustus

PSBS Biak vs PSM Makassar 1-2

Malut United vs Persebaya Surabaya 0-0

Barito Putera vs Madura United 1-0.

Sabtu, 17 Agustus

15.30 Arema FC vs Borneo FC (Vidio)

19.00 Persis Solo vs PSIS Semarang (Indosiar, Vidio)

Minggu, 18 Agustus

15.30 Bali United vs Semen Padang (Indosiar, Vidio)

19.00 Persita Tangerang vs Persija Jakarta (Indosiar, Vidio)

Senin, 19 Agustus

15.30 PSS Sleman vs Persik Kediri (Indosiar, Vidio)

19.00 Dewa United vs Persib Bandung (Indosiar, Vidio).

Klasemen Liga 1



No Tim Main Gol Poin 1 PSM Makassar 2 5-1 6 2 Persebaya 2 1-0 4 3 Persib 1 4-1 3 4 Persija 1 3-0 3 5 Borneo FC 1 3-1 3 5 Bali United 1 3-1 3 7 Persita 1 1-0 3 8 Barito Putera 2 1-3 3 9 Malut United FC 2 1-1 2 10 Dewa United FC 1 0-0 1 10 Arema FC 1 0-0 1 12 Madura United 2 1-2 1 13 PSIS Semarang 1 0-1 0 14 Persik Kediri 1 1-3 0 14 Semen Padang FC 1 1-3 0 16 Persis Solo 1 0-3 0 17 PSBS Biak 2 2-6 0 18 PSS Sleman 1 0-1 -3

.



Pilihan Editor: Kata Shin Tae-yong setelah Pantau Pertandingan Liga 1 antara Malut United dan Persebaya Surabaya