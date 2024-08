Hasil dan Klasemen Liga Italia Pekan Kedua: Parma vs AC Milan 2-1, Inter Milan vs Lecce 2-0

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dua klub Milan meraih hasil berbeda pada pekan kedua Liga Italia, Minggu dinihari, 25 Agustus 2024. Inter Milan menang, sedangkan AC Milan kalah.

Juara bertahan Inter Milan mengalahkan Lecce 2-0 di kandang sendiri. Gol-gol dari Matteo Darmian dan Hakan Calhanoglu memastikan tim asuhan Simone Inzaghi meraih kemenangan pertama mereka musim ini.

Inter, yang ditahan imbang Genoa 2-2 akhir pekan lalu, menguasai pertandingan dan untuk sementara naik ke puncak klasemen dengan empat poin.

Darmian membawa Inter unggul saat laga baru berjalan lima menit. Ia memanfaatkan bola memantul di depan pemain bertahan yang kemudian menyundulnya ke dalam gawang.

Calhanoglu menggandakan keunggulan melalui titik penalti pada menit ke-69. Inter mendapat hadiah tendangan penalti akibat pelanggaran Kialonda Gaspar terhadap Marcus Thuram. Calhanoglu mengonversi penalti ke-17 dari 17 penalti yang ia lakukan di liga kasta tertinggi Italia.

Inter tidak diperkuat oleh sang kapten, Lautaro Martinez, pencetak gol terbanyak musim lalu, yang harus absen karena mengalami masalah pada ototnya.

AC Milan Kalah

AC Milan menelan kekalahan 1-2 di kandang tim promosi Parma pada pertandingan di Stadio Ennio Tardini, Parma.

Keberhasilan memukul Milan membawa Parma naik ke posisi ketiga di klasemen sementara dengan empat poin, sedangkan Rosonerri kini terpuruk di posisi ke-16 dengan koleksi satu poin.

Pertandingan baru berlangsung dua menit saat Parma mengejutkan Milan dengan mendapatkan gol pembukaan. Bola dikirimkan dari sisi kiri oleh Emanuele Valeri untuk dengan mudah diteruskan Dennis Man yang relatif tidak terkawal.

Milan berjuang keras pada babak kedua. Setelah beberapa peluang yang gagal, mereka akhirnya berhasil menyamakan kedudukan dari pergerakan Rafael Leao di sisi kiri, bekerja sama satu-dua dengan Theo Hernandez, dan menyodorkannya untuk dengan mudah diselesaikan Christian Pulisic pada menit ke-66.

Namun, pasukan Paulo Fonseca gagal membawa pulang poin dari lawatannya kali ini. Sebab pada menit ke-77, Parma merestorasi keunggulan satu gol mereka melalui skema serangan balik. Pontus Almqvist berlari dari area pertahanannya sendiri, sebelum mengirim umpan yang disambar oleh Matteo Cancellieri menjadi gol penentu kemenangan.

Rekap Hasil dan Jadwal Liga Italia 2024-2025 Pekan Kedua

Sabtu, 24 Agustus 2024

Parma vs AC Milan 2-1

Udinese vs Lazio 2-1

Inter Milan vs Lecce 2-0

Monza vs Genoa 0-1.

Minggu, 25 Agustus 2024

23:30 Torino vs Atalanta

23:30 Fiorentina vs Venezia

Senin, 26 Agustus 2024

01.45 AS Roma vs Empoli

01.45 Napoli vs Bologna

23:30 Cagliari vs Como

Selasa, 27 Agustus 2024

01:45 Verona vs Juventus.

Klasemen Liga Italia

