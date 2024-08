Jadwal Bola Minggu 25 Agustus 2024: Persib di Liga 1, Liverpool dan Chelsea di Liga Inggris, Real Madrid di Liga Spanyol

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Minggu malam hingga Senin dinihari, 25-26 Agustus 2024, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga 1 Indonesia, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, dan Liga Prancis.

Dari Liga 1 akan hadir aksi Persib Bandung. Tim juara bertahan ini akan menjalani laga pekan ketiga dengan menjamu Arema FC. Satu laga lainnya adalah Persik Kediri vs Malut United.

Liga Inggris sudah memasuki pekan ketiga. Malam ini Liverpool akan menjamu Brentford. Pada laga lain Chelsea akan menyambangi Wolves dan Newcastle United bermain di markas Bournemouth.

Liga Spanyol pekan kedua akan diisi laga Real Madrid vs Valladolid dan Atletico Madrid vs Girona. Sedangkan Liga Italia pekan kedua diwarnai laga AS Roma vs Empoli dan Napoli vs Bologna.

Dari kompetisi Liga Jerman pekan pertama akan tersaji duel Wolfsburg vs Bayern Munchen. Sedangkan laga Nice vs Toulouse, Strasbourg vs Rennes, dan Marseille vs Reim akan mengisi rangkaian jadwal Liga Prancis.

Jadwal Bola Selengkapnya:

Liga 1

(Pekan Ketiga)

Minggu, 25 Agustus 2024

15:30 Persik Kediri vs Malut United (Indosiar, Vidio)

19:00 Persib Bandung vs Arema FC (Indosiar, Vidio).

Liga Inggris

(Pekan kedua, live Vidio)

Minggu, 25 Agustus 2024

20.00 WIB: Bournemouth Vs Newcastle United

20.00 WIB: Wolverhampton Wanderers Vs Chelsea

22.30 WIB: Liverpool Vs Brentford.

Liga Spanyol

(Pekan 2, live BeIN Sport, Vidio)

Minggu, 25 Agustus 2024

22:00 WIB Real Madrid vs Valladolid

Senin, 26 Agustus 2024

00:00 WIB Leganes Vs Las Palmas

00:15 WIB Alaves Vs Real Betis

02:30 WIB Atletico Madrid vs Girona.

Liga Italia

(Pekan kedua, live BeIN Sport/Vidio)

Minggu, 25 Agustus 2024

23:30 Torino vs Atalanta

23:30 Fiorentina vs Venezia

Senin, 26 Agustus 2024

01.45 AS Roma vs Empoli

01.45 Napoli vs Bologna

Liga Jerman

(Pekan pertama, Mola TV)

Minggu, 25 Agustus 2024

20:30 Wolfsburg vs Bayern Munchen

Liga Prancis

(Pekan kedua)

Minggu, 25 Agustus 2024

22:00 Nice vs Toulouse

22:00 Strasbourg vs Rennes.

Senin, 26 Agustus 2024

01:45 Marseille vs Reims.

