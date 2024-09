Klasemen Liga Jerman Pekan Kedua: Bayer Leverkusen Akhiri 35 Laga Tak Terkalahkan, Takluk 2-3 dari Leipzig

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bayer Leverkusen dipastikan tidak dapat mengulangi prestasi mereka musim lalu sebagai juara Liga Jerman yang tak terkalahkan. Mereka takluk 2-3 dari RB Leipzig dalam laga pekan kedua, Sabtu, 31 Agustus 2024.

Leverkusen, yang menjamu RB Leipzig di BayArena,sempat unggul dua gol berkat James Frimpong dan Alex Grimaldo. Namun, tim tamu balik menang melalui sepasang gol Lois Opensa dan Kevin Kampl.

Hasil ini sekaligus menghentikan catatan 35 laga tak terkalahkan Leverkusen di liga. Skuad asuhan Xabi Alonso tersebut kini menempati peringkat sembilan dengan tiga poin.

Sedangkan RB Leipzig memuncaki klasemen sementara dengan enam poin dari dua pertandingan, demikian yang dilansir laman resmi Liga Jerman.

Tin tuan rumah nyaris mencetak gol pasa menit kesembilan, andai saja bola sundulan Piero Hincapie tidak membentur tiang.

Pelatih Leipzig, Marcos Rose harus diusir dari sisi lapangan pada menit ke-26 setelah melakukan protes keras hingga harus diberikan kartu kuning dua kali dalam hitungan detik.

Leverkusen kemudian dapat memimpin 1-0 pada menit ke-39. Jeremie Frimpong mencetak gol lewat tembakan kaki kanannya dari jarak dekat.

Pada menit ke45, Leverkusen menggandakan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-45. Alex Grimaldo mencatatkan namanya di papan skor setelah menuntaskan umpan Florian Wirtz.

Leipzig memperkecil skor menjadi 1-2 pada injury time melalui gol Kevin Kampl. Skor tersebut bertahan sampai turun minum.

Leipzig menyamakan skor menjadi 2-2 di babak kedua atau pada menit ke-57 berkat Lois Openda.

Masih belum puas, Leipzig berbalik memimpin 3-2 pada menit ke-80. Openda kembali mencetak gol, kali ini dia menyelesaikan umpan Antonio Nusa.

Leverkusen gagal menyamakan skor pada sisa waktu. Hal ini membuat pasukan Xabi Alonso harus kalah di pertandingan ke-36 Bundesliga sejak musim lalu.

Liga Jerman Pekan Kedua

(Live Mola TV)

Sabtu, 31 Agustus 2024

Union Berlin vs FC St. Pauli 1-0

Werder Bremen vs Borussia Dortmund 0-0

Holstein Kiel vs Wolfsburg 0-2

VfB Stuttgart vs Mainz 3-3

Eintracht Frankfurt vs Hoffenheim 3-1

VfL Bochum vs Borussia Monchenglandbach 0-2

Bayer Leverkusen vs RB Leipzig 2-3.

Minggu, 1 September 2024

Heidenheim vs Augsburg 20.30 WIB

Bayern Munchen vs SC Freiburg 22.30 WIB.

Klasemen Liga Jerman



