Jadwal Bola Minggu 22 September 2024: Manchester City vs Arsenal, Inter Milan vs AC Milan, Juga Ada Aksi Barcelona dan Tim di Liga 1

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Minggu, 22 September 2024, akan menampilkan pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, Liga Prancis, dan Liga 1 Indonesia.

Dari Liga Inggris, akan hadir dua laga pekan keenam. Salah satunya merupakan big match, yakni Manchester City vs Arsenal.

Ini akan menjadi duel calon juara. Man City, yang merupakan juara bertahan, menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 12. Arsenal di urutan kelima dengan nilai 10.

Musim lalu, laga kedua tim di kandang Man City berakhir 0-0. Sedangkan dalam laga di Emirates Stadium, Arsenal menang 1-0.

Dari Liga Spanyol, malam ini akan hadir laga Villarreal vs Barcelona. Laga besar akan tersaji di Liga Italia: Inter Milan vs AC Milan.

Dari dalam negeri, hari ini juga ada dua laga dari Liga 1. Persita Tangerang akan menjamu Semen Padang, sedangkan PSBS Biak melawan Persebaya Surabaya.

Jadwal Bola Selengkapnya

Liga Inggris Pekan Keenam

(Live Vidio)

Minggu, 22 September 2024

20:00 WIB - Brighton vs Nottingham Forest

22:30 WIB - Manchester City vs Arsenal (SCTV).

Liga Spanyol Pekan Keenam

(Live Bein Sports)

Minggu, 22 September 2024

19:00 WIB Getafe vs Leganes

21:15 WIB Athletic Bilbao vs Celta Vigo

23:30 WIB Villarreal vs Barcelona.

Senin, 23 September 2024

02:00 WIB Rayo Vallecano vs Atletico Madrid.

Liga Italia Pekan Kelima

(Live Bein Sports)

Minggu, 22 September 2024

01:45 WIB Lecce vs Parma

17:30 WIB Fiorentina vs Lazio

20:00 WIB Monza vs Bologna

23:00 WIB AS Roma vs Udinese.

Senin, 23 September 2024

01:45 WIB Inter Milan vs AC Milan.

Liga Jerman Pekan keempat

(Mola TV)

Minggu, 22 September 2024

20:30 Leverkusen vs Wolfsburg

22:30 Stuttgart vs Dortmund

00:30 St. Pauli vs RB Leipzig.

Liga Prancis Pekan kelima

Minggu, 22 September 2024

01:45 Lyon vs Marseille.

Liga 1 Pekan Keenam

Minggu, 22 September 2024

15:30 Persita vs Semen Padang (Indosiar, Vidio)

19:00 PSBS Biak vs Persebaya (Indosiar, Vidio).

