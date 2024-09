Rekap Hasil dan Klasemen Liga 1 Sabtu 21 September: Malut United vs Bali United 1-4, Dewa United vs Madura United 3-3

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga 1 pada Sabtu, 21 September 2024 menampilkan dua laga pekan keenam. Bali United menang di kandang Malut United, sedangkan Dewa United dan Madura United bermain imbang.

Simak rangkumannya:

Malut United vs Bali United 1-4

Bali United kembali ke jalur kemenangan Liga 1 2024-2025 secara brilian. Tim berjuluk Serdadu Tridatu itu menang telak 4-1 atas Malut United meski sempat tertinggal lebih dulu.

Pada laga yang berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, gawang Bali United jebol lebih dulu oleh winger Malut United, Yance Sayuri, di menit ke-41.

Namun, mereka segera bangkit. Bunuh diri Cassio Scheid (45+3'), ditambah gol-gol Made Tito (67'), Muhammad Rahmat (82'), dan Irfan Jaya (90+11'), membalikkan keadaan.

Ini adalah kemenangan perdana Bali United setelah tiga laga gagal meraup poin penuh di Liga 1 2024-2025. Posisi mereka langsung naik ke tangga keempat dengan nilai 11. Sedangkan Malut United menelan kekalahan kedua beruntun dan turun ke peringkat ke-13 dengan nilai 6.

Dewa United vs Madura United 3-3

Madura United gagal menuai kemenangan perdana mereka pada Liga 1 2024-2025. Mereka hanya bermain imbang dengan Dewa United pada pekan keenam di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar.

Dalam laga itu, kedua tim bermain imbang 3-3. Tiga gol Madura United dicetak oleh Lulinha pada menit ke-23 dan 74’, serta Iran Junior (47’). Sedangkan tiga gol Dewa United dicetak oleh Egy Maulana Vikri (8’) dan Alex Martins (31’ dan 90+14’, penalti).

Hasil ini membuat Madura United masih terdampar di dasar klasemen dengan dua poin dari enam laga. Sedangkan bagi Dewa United hasil ini membuat mereka naik ke posisi kedelapan dengan tujuh poin dari enam pertandingan

Hasil dan Jadwal Liga 1 Pekan Keenam

Jumat, 20 September 2024

PSS Sleman vs Arema FC 3-1

PSM Makassar vs PSIS Semarang 0-0.

Sabtu, 21 September 2024

Dewa United vs Madura United 3-3

Malut United vs Bali United 1-4.

Minggu, 22 September 2024

15:30 Persita vs Semen Padang (Indosiar, Vidio)

19:00 PSBS Biak vs Persebaya (Indosiar, Vidio).

Senin, 23 September 2024

15:30 Persib Bandung vs Persija Jakarta (Indosiar, Vidio)

15:30 Persis Solo vs Persik Kediri (Vidio)

19:00 Barito Putera vs Borneo (Indosiar, Vidio).

Klasemen Liga 1

