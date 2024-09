Liga Inggris: Manchester City vs Arsenal 2-2, Kenapa Pep Guardiola Marah dan Menendang Kursi?

TEMPO.CO, Jakarta - Pep Guardiola sempat tertangkap kamera marah dengan menendang kursi saat Manchester City ditahan imbang 2-2 oleh Arsenal dalam pertandingan Liga Inggris pekan kelima di Etihad Stadium, Minggu, 23 September 2024.



City berhasil meraih satu poin di menit akhir waktu tambahan berkat gol dari John Stones. Erling Haaland juga mencetak gol untuk City di babak pertama. Di antara kedua gol itu, Arsenal meraih gol lewat Riccardo Calafiori dan Gabriel.

Pertandingan ini berlangsung ketat dan sarat dengan luapan emosi. Dalam satu momen penting, setelah gol Ricardo Calafiori di babak pertama, Pep Guardiola terlihat marah dan menendang kursi.

Pep guardiola fuming. Are you watching the game? I thought this anger is only in the village? pic.twitter.com/WXUY8XcoqO