Hasil dan Klasemen Liga Spanyol: Barcelona Kalahkan Villarreal 5-1, Lewandowski dan Raphinha Borong 2 Gol

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dwigol penyerang Robert Lewandowski dan Raphinha mewarnai kemenangan 5-1 Barcelona atas tuan rumah Villarreal pada pekan keenam Liga Spanyol yang berlangsung di Estadio de la Ceramica, Villarreal, Minggu malam WIB, 22 September 2024.

Berstatus sebagai tim tamu, El Barca langsung mencoba menguasai penguasaan bola sejak menit pertama. Di sepuluh menit awal pertandingan, Barcelona mengurung pertahanan Villareal yang begitu rapat.

Menit ke-14 aksi individu dari Nicolas Pepe melewati dua pemain bertahan Barcelona menjadi ancaman pertama untuk Ter Stegen. Sayang tendangan dari Pepe masih bisa diantisipasi oleh Ter Stegen.

Enam menit berselang, Barcelona mengancam Villareal. Memanfaatkan umpan dari Pablo Torre, Robert Lewandowski langsung menyontek bola ke sisi kanan gawang yang tak dapat dijangkau Diego Conde. Barcelona unggul 1-0.

Di menit ke-35, Lewandowski menyambut bola hasil dari tendangan sudut, namun usahanya masih bisa digagalkan Conde. Tapi kapten timnas Polandia tersebut tanpa pengawalan yang dengan mudah menceploskan bola ke gawang usai mendapatkan bola liar hasil tangkisan Conde. Barcelona unggul 2-0.

Tiga menit setelahnya, Pepe memperkecil kedudukan usai tendangannya dari dalam kotak penalti masuk ke sisi kanan gawang Ter Stegen. Skor berubah menjadi 2-1 untuk keunggulan tim tamu. Kedudukan tersebut juga bertahan hingga turun minum.

Barcelona menguasai 67 persen penguasaan bola sepanjang 45 menit pertandingan dengan melepaskan delapan tembakan. Meski tak terlalu menguasai tempo, Villarreal juga total telah melepaskan delapan tembakan selama turun minum.

Usai turun minum, Villarreal berpeluang menyamakan kedudukan pada menit ke-50. Namun gol yang dicetak oleh Thierno Barry tak disahkan oleh wasit karena proses terjadinya gol terdapat pemain yang offside.

Kerja sama apik antara Pedri dan Pablo Torre membuat Barcelona menambah keunggulan. Pada menit ke-58, melalui skema satu dua sentuhan, Pablo Torre memperoleh ruang yang langsung melesatkan tembakan untuk membawa Barcelona unggul 3-1.

Di menit ke-65, Barcelona memperoleh hadiah penalti usai Lamine Yamal dilanggar oleh Eric Bailly. Lewandowski yang menjadi algojo penalti gagal memaksimalkan peluang usai tembakannya membentur mistar gawang Conde.

Tiga menit berselang, Barry kembali mencatatkan namanya di papan skor usai sundulannya tak dapat diantisipasi Inaki Pena. Tapi untuk yang kedua kali, wasit tak memberikan gol kepada tim kapal selam kuning tersebut usai Barry dinyatakan berada di posisi offside.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Pada menit ke-75, Barcelona menggandakan keunggulan usai sontekan Raphinha meluncur ke gawang Conde. Skor 4-1 untuk keunggulan Barcelona.

Raphinha menutup pesta gol Barcelona atas Villareal. Memanfaatkan kerjasama kombinasi umpan dengan Yamal, Raphinha yang memperoleh ruang tembak dengan mudah menaklukkan Conde untuk kedua kali pada menit ke-83.

Skor 5-1 untuk keunggulan Barcelona bertahan hingga peluit akhir babak kedua ditiup.

Kemenangan ini mengantarkan Barcelona meraih enam kemenangan beruntun sekaligus menjadi pemuncak klasemen sementara dengan torehan 18 poin. Sedangkan Villarreal harus tertahan di peringkat kelima klasemen dengan perolehan 11 poin.

Hasil dan Jadwal Liga Spanyol Pekan Keenam

(Live Bein Sports)

Sabtu, 21 September 2024

Alaves vs Sevilla 2-1.

Real Valladolid vs Real Sociedad 0-0

Osasuna vs Las Palmas 2-1

Valencia vs Girona 2-0

Real Madrid vs Espanyol 4-1.

Minggu, 22 September 2024

Getafe vs Leganes 1-1

Athletic Bilbao vs Celta Vigo 3-1

Villarreal vs Barcelona 1-5

Rayo Vallecano vs Atletico Madrid 1-1.

Selasa, 24 September 2024

02:00 WIB Real Betis vs Mallorca.

Klasemen Liga Spanyol



Pilihan Editor: Sudah Investigasi, PSSI Putuskan Kasus Pemukulan Wasit di PON 2024 pada Senin 23 September