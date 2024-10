Liverpool vs Chelsea di Liga Inggris Minggu Malam Ini, Arne Slot Soroti Penampilan The Blues di Awal Musim

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Liverpool Arne Slot tak memungkiri pertandingan melawan Chelsea akan menjadi tantangan bagi The Reds yang saat ini menempati puncak klasemen sementara Liga Inggris. The Blues musim ini sedang berada dalam posisi tren yang positif, dengan baru sekali kalah.

“Jika melihat tabel liga maka merekalah yang mungkin menjadi lawan terberat kami," kata Arne dalam laman resmi klub pada Jumat.

Duel Liverpool vs Chelsea menjadi big match Liga Inggris pekan ini. Laga ini akan digelar di Stadion Anfield pada Minggu, 20 Oktober 2024, mulai 22.30 WIB.

Tak hanya posisi Chelsea di klasemen yang disoroti Slot. Menurut dia, performa The Blues di bawah asuhan Enzo Maresca luar biasa, hanya sekali menderita kekalahan dari tujuh laga yang sudah dimainkan. "Tapi ini tidak selalu tentang tabel liga. Kadang-kadang ini tentang performa mereka, ini tentang rencana permainan mereka," kata pelatih asal Belanda itu.

Pertandingan melawan Chelsea ini menjadi tantangan awal yang harus dihadapi Liverpool di tengah jadwal laga padat yang akan dijalani timnya. Ada 10 laga di semua kompetisi yang akan dimainkan hingga jeda internasional pada November nanti. Karena itu, dia lebih memilih untuk menikmati dan menjalaninya, seperti dilansir Sportsmole.

Slot yang tiba di Anfield sebagai penerus Jurgen Klopp pada awal musim ini dinilai berhasil mengubah peringkat The Reds menjadi yang terbaik sepanjang sejarah klub. Mereka mengemas enam kemenangan dan baru sekali kalah dalam tujuh pertandingan di Liga Inggris, sehingga menduduki posisi puncak klasemen.

Duel Liverpool vs Chelsea di Liga Inggris ini akan menjadi pertemuan pertama Slot dan Maresca dengan klub barunya. Di bawah mereka, kedua tim itu sama-sama baru sekali merasakan kekalahan di liga domestik. Tetapi catatan kemenangan The Blues lebih sedikit dibanding yang diraih The Reds, yakni empat kemenangan dalam tujuh pertandingan.

Meski begitu, Chelsea lebih unggul dalam produktivitas. Pasukan Maresca mencetak 16 gol, sedangkan Liverpool 13 gol. Namun, dalam pertahanan, pasukan Slot lebih solid, baru kebobolan dua gol dalam tujuh pertandingan. Sementara, The Blues sudah kebobolan delapan kali.

Dengan menilik catatan apik kedua kesebelasan, pertemuan Liverpool vs Chelsea di pekan kedelapan Liga Inggris pada Minggu ini diperkirakan bakal menjadi duel sengit. Pertahanan solid The Reds akan mendapatkan ujian dari The Blues.

