Menjelang Laga Liverpool vs Chelsea di Liga Inggris: Enzo Maresca Tekankan The Blues Belum Selevel dengan The Reds

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Chelsea Enzo Maresca menerima pelbagai pujian untuk tren positif yang tim asuhannya musim ini. Ia mengatakan mereka berjibaku saban hari demi bisa menjadi klub yang semakin baik dan selevel dengan rivalnya di Liga Inggris, Liverpool.

"Saat ini aku tak menganggap kami selevel dengan Liverpool, dengan berbagai pertimbangan. Yang pasti kami bekerja setiap hari untuk mendekati level mereka. Untuk bisa selevel dengan mereka butuh kerja sama, hari demi hari, secara rutin,” kata Maresca dikutip dari Sportskeeda, MInggu, 20 Oktober 2024.

Menjelang laga Liverpool vs Chelsea di Stadion Anfield pada Minggu, 20 Oktober 2024, pelatih berkebangsaan Italia yang menjadi bos The Blues pada awal 2024 ini mengungkapkan dirinya bekerja keras agar bisa membawa tim asuhannya kembali dipandang layak, salah satunya dengan bisa mengimbangi The Reds.

“Satu-satunya cara untuk mencoba selevel dengan klub-klub itu adalah dengan fokus pada hal-hal yang perlu kami tingkatkan. Satu-satunya hal yang bisa saya katakan adalah kami akan mencoba melakukan yang terbaik pada hari Minggu untuk memainkan permainan yang bagus dan kemudian mendapatkan poin,” ujarnya.

Juru taktik berusia 44 tahun itu mengakui bahwa Chelsea saat ini belum berada selevel dengan Liverpool. Sebab itu, kata dia, diperlukan kerja keras tiap hari dengan tim untuk menjembatani kesenjangan itu.

“Mungkin dalam lima, enam, tujuh, delapan tahun terakhir, Liverpool lebih bersaing dengan Manchester City, mereka begitu tampak sangat sejajar di Liga Inggris, bahkan juga di Liga Champions. Tapi mudah-mudahan, kami bisa berada di level mereka lagi, bersaing untuk mendapatkan gelar,” tutur Maresca.

Saat ini Chelsea berada di posisi keenam Liga Inggris dengan mengumpulkan 14 poin dari tujuh pertandingan yang sudah dijalani. Sementara Liverpool menempati puncak klasemen sementara dengan perolehan 18 poin. Hasil pertandingan kedua tim pada pekan kedelapan Liga Inggris ini akan bisa membuat The Blues naik ke papan atas jika mampu mencuri poin penuh di Anfiled.

Untuk lima pertandingan terakhir yang mereka jalani masing-masing, The Blues mencatat tiga kemenangan dan dua kali seri. Sedangkan, The Reds menderita kekalahan sekali, dengan empat laga lainnya bisa mereka menangkan.

Berdasarkan catatan produktivitas gol, Chelsea lebih unggul dengan 16 gol, sedangkan Liverpool 13 gol. Dari sisi pertahanan, pasukan Arne Slot lebih solid, baru kebobolan dua gol dalam tujuh pertandingan. Sementara, skuad asuhan Maresca sudah kebobolan delapan kali.

Chelsea dengan performanya yang menjanjikan pada awal musim ini juga mendapat sorotan dari pelatih Liverpool, Arne Slot. Dengan catatan apik mereka, dia melihat The Blues bakal menjadi salah satu lawan terberat The Reds. “Jika melihat tabel liga maka merekalah yang mungkin menjadi lawan terberat kami," kata Arne dalam laman resmi klub pada Jumat.

