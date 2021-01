Jadwal Liga Inggris Pekan Ke-16 Selasa Malam: Ada Aksi Arsenal dan Man United

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris pekan ke-16 pada Selasa malam waktu setempat atau Rabu dinihari WIB, 30 Desember 2020, antara lain menampilkan laga

Brighton vs Arsenal dan Manchester United vs Wolves.

Arsenal akan menyambangi markas Brighton dengan semangat untuk menjaga kebangkitan setelah mengalahkan Chelsea 3-1. Kini tim asuhan Mikel Arteta itu masih terpuruk di posisi ke-15 klasemen dengan nilai 17, hanya unggul empat poin dari lawan yang persis ada di bawahnya.

Sementara itu, Manhcester United akan menyambut Wolverhampton Wanderers dengan tekah untuk meraih hasil lebih baik. Sebelumnya mereka bermain 2-2 dengan Leicester City.

MU saat ini menempati posisi keempat klasemen dengan nilai 27, unggul 6 poin dari Wolves yang ada di posisi ke-11.

Malam ini juga akan hadir sejumlah laga lain, termasuk Burnley vs Sheffield United, Southampton vs West Ham, dan West Brom vs Leeds United.

Liga Inggris

(Pekan ke-16, live Mola TV)

Senin, 28 Desember 2020

Crystal Palace vs Leicester City 1-1.

Selasa, 29 Desember 2020

Chelsea vs Aston Villa 1-1

Everton vs Manchester City (ditunda).

Rabu, 30 Desember 2020

01:00 Brighton vs Arsenal

01:00 Burnley vs Sheffield Utd

01:00 Southampton vs West Ham

01:00 West Brom vs Leeds United

03:00 Manchester United vs Wolves

Kamis, 31 Desember 2020

01:00 Tottenham vs Fulham

03:00 Newcastle vs Liverpool.

Klasemen Liga Inggris