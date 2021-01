Rekap Hasil Piala FA: Aston Villa vs Liverpool 1-4, Wolves vs Crystal Palace 1-0

TEMPO.CO, Jakarta - Ajang Piala FA (FA Cup) pada Sabtu dinihari WIB, 9 Januari 2021, menampilkan dua pertarungan sesama klub Premier League. Hasilnya: Aston Villa vs Liverpool berakhir dengan 1-4 dan Wolves vs Crystal Palace berkesudahan 1-0.

Liverpool mampu mengalahkan Aston Villa, yang harus tampil dengan banyak pemain muda karena serangan Covid-19, dengan skor 4-1 di Villa Park.

Gol Sadio Mane pada menit keempat sempat disamakan tuan rumah lewat gol Louie Barry (menit -41). Namun, The Reds kembali meraih tiga gol lewat Georginio Wijnaldum (60), Mane (63), dan Mohamed Salah (65).

Pada pertandingan lain, Wolverhampton Wanderers alias Wolves menang 1-0 saat menjamu Crystal Palace. Gol tunggal dalam pertandingan di Molineux Stadium itu diceploskan Adama Traore (35).

Liverpool dan Wolves menjadi dua tim pertama yang lolos ke babak keempat (32 besar). Pada Sabtu malam ini antara lain akan hadir laga Everton vs Rotherham, Stoke City vs Leicester City, Arsenal vs Newcastle, dan Manchester United vs Watford.

Hasil Piala FA

Aston Villa vs Liverpool 1-4

Wolves vs Crystal Palace 1-0.

Jadwal Piala FA selanjutnya:

(babak ketiga, live Bein Sport):

Sabtu, 9 Januari 2021

19:00 Everton vs Rotherham

19:00 Boreham vs Millwall

19:00 Luton vs Reading

19:00 Nott Forest vs Cardiff

19:00 Norwich vs Conventry

19:00 Chorley vs Derby County

19:15 Blackburn vs Doncaster

22:00 Blackpool vs West Brom

22:00 Wycombe vs Preston

22:00 QPR vs Fulham

22:00 Stevenage vs Swansea

22:00 Burnley vs MK Dons

22:00 Bristol Rov vs Sheff Utd

22:00 Oldham vs Bournemouth

22:00 Stoke City vs Leicester City

22:00 Exeter City vs Sheff Wed

Ahad, 10 Januari 2021

00:30 Arsenal vs Newcastle

01:00 Brentford vs Middlesbrough

01:00 Huddersfield vs Plymouth

03:00 Manchester United vs Watford

03:00 Southampton vs Shrewsbury

20:30 Crawley Town vs Leeds Utd

20:30 Bristol City vs Portsmouth

20:30 Cheltenhem vs Mansfield

20:30 Chelsea vs Morecambe

20:30 Mancheste City vs Brimingham

20:30 Barnsley vs Tranmere

Senin, 11 Januari 2021

00:00 Marine FC vs Tottenham

02:45 Newport vs Brighton

Selasa, 12 Januari 2021

03:00 Stockport vs West Ham.