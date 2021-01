Jadwal Liga Italia Ahad Malam: Roma vs Inter, Juve vs Sassuolo Live di RCTI

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Italia pada Ahad malam hingga Senin dinihari, 11 Januari 2021, akan menampilkan rangkaian pertandingan pekan ke-17. Ada laga AS Roma vs Inter Milan dan Juventus vs Sassuolo yang live di RCTI.

Inter Milan juga akan berjuang bangkit saat berlaga di kandang AS Roma. Tim asuhan Antonio Conte itu baru saja dikalahkan Sampdoria 2-1. Mereka menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 36, tertinggal 4 poin dari AC Milan yang baru mengalahkan Torino 2-0.

AS roma baru menang 3-1 atas Crotone pada laga sebelumnya. Kini mereka menempati ketiga klasemen, hanya terpaut tiga pon dari Inter.

Laga Juventus vs Sassuolo yang juga akan live di RCTI akan tayang pada Senin dinihari. Juve saat ini berada di posisi kelima klasemen dengan nilai 30. Tim juara bertahan itu hanya unggul satu poin dari lawannya yang ad di posisi kelima.

Malam ini, laga lain yang juga akan tersaji antara lain Udinese vs Napoli, Parma vs Lazio, dan Fiorentina vs Cagliari.



Liga Italia

(pekan ke-17)

Hasil

Benevento vs Atalanta 1-4

Genoa vs Bologna 2-0

AC Milan vs Torino 2-0.

Jadwal berikutnya

Ahad, 10 Januari 2021

18:30 AS Roma vs Inter Milan (RCTI)

21:00 Parma vs Lazio

21:00 Udinese vs Napoli

21:00 Verona vs Crotone.

Senin, 11 Januari 2021

00:00 Fiorentina vs Cagliari

02:45 Juventus vs Sassuolo (RCTI).

Selasa, 12 Januari 2021

02:45 Spezia vs Sampdoria.

Klasemen Liga Italia