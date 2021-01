Rekap Hasil Piala FA: Tottenham, Chelsea, Manchester City Menang Meyakinkan

TEMPO.CO, Jakarta - Tottenham Hotspur, Chelsea, dan Manchester City melenggang ke putaran keempat Piala FA (FA Cup), Ahad malam hingga Senin dinihari. Sedangkan Leeds United menjadi korban kejutan.

Tottenham Hotspur menang 5-0 atas Marine, tim strata kedelapan, di Stadion Rossett Park, Merseyside, Inggris. Carlos Vinicus memborong tiga gol, yang dilengkapi gol Lucas Moura dan Alvie Davine.



Dalam laga lain, Chelsea menang 4-0 saat menjamu Morecambe, tim strata keempat. Timo Werner dan Kai Havertz yang kerap menjadi sasaran kritik turut menyumbangkan gol, bersama Mason Mount dan Callum Hudson-Odoi.



Dalam pertandingan lain yang berlangsung di Etihad, tuan rumah Manchester City menang dengan skor 3-0 atas tim Divisi Championship, Birmingham City.

Bernardo Silva mencetak dua gol hanya setelah 15 menit pertandingan berjalan dan Phil Foden menambah keunggulan City pada menit ke-33.

Sementara itu, klub Prmier League Leeds United menjadi korban kejutan Piala FA. Mereka dipecundangi tim strata keempat Crawley Town dan menelan kekalahan 0-3 di Stadion The People's Pension.

Leeds bergabung dengan tim Liga Premier lain, West Bromwich Albion, Newcastle, Aston Villa, dan Crystal Palace yang juga teringkir.

Hasil Piala FA babak ketiga:

Chelsea vs Morecambe 4-0

Mancheste City vs Brimingham 3-0

Marine FC vs Tottenham 0-5

Crawley Town vs Leeds Utd 3-0

Bristol City vs Portsmouth 2-1

Cheltenhem vs Mansfield 2-1

Barnsley vs Tranmere 2-0.

Hasil hari sebelumnya:

Arsenal vs Newcastle 2-0

Manchester United vs Watford 1-0

Stoke City vs Leicester City 0-4

Everton vs Rotherham 2-1

QPR vs Fulham 0-2

Boreham vs Millwall 0-2

Luton vs Reading 1-0

Nottingham Forest vs Cardiff 1-0

Norwich vs Conventry 2-0

Chorley vs Derby County 2-0

Blackburn vs Doncaster 0-1

Blackpool vs West Brom 2-2 (penalti 3-2)

Wycombe vs Preston 4-1

Stevenage vs Swansea 0-2

Burnley vs MK Dons 1-1 (penalti 2-1)

Bristol Rov vs Sheff Utd 2-3

Oldham vs Bournemouth 1-4

Exeter City vs Sheff Wed 0-2

Brentford vs Middlesbrough 2-1

Huddersfield vs Plymouth 2-3

Southampton vs Shrewsbury (ditunda)

Aston Villa vs Liverpool 1-4

Wolves vs Crystal Palace 1-0.

Jadwal selanjutnya

(live Bein Sport)

Selasa, 12 Januari 2021

03:00 Stockport vs West Ham.