Hasil Undian Babak Keempat Piala FA: Manchester United Hadapi Liverpool

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester United akan menjamu Liverpool di babak keempat (32 besar) Piala FA pada akhir pekan depan. Hal itu diketahui dari hasil undian yang dilakukan Selasa dinihari WIB, 12 Januari 2021.

Dengan demikian kedua tim akan bertemu dua kali dalam rentang seminggu karena mereka juga akan berhadapan di Liga Inggris, akhir pekan ini. Liverpool dan MU, yang sama-sama berada di puncak klasemen Liga Inggris dan saling berhadapan di liga pada Ahad pekan ini.

Pertemuan di ajang FA Cup adalah untuk pertama kalinya sejak Dirk Kuyt mencetak gol kemenangan saat Liverpool mengalahkan United 2-1 pada Januari 2012.

United belum pernah mengalahkan Liverpool sejak Maret 2018. Pelatih Ole Gunnar Solskjaer juga belum merasakan kemenangan melawan tim Anfield dalam empat upaya sebagai manajer, sekali sebagai bos Cardiff City.

Pemenang di laga nanti selanjutnya akan berhadapan dengan tim West Ham United atau League One (divisi ketiga) Doncaster Rovers.

Sementara itu, Arsenal masih menanti lawan, antara Southampton atau Shrewsbury Town. Pertandingan calon lawan The Gunners di babak ketiga dibatalkan ketika Shrewsbury melaporkan kasus COVID-19 dalam skuad mereka. FA mengatakan akan ada pertemuan Dewan Permainan Profesional minggu ini untuk memutuskan nasib pertandingan tersebut.

Menurut hasul undian, Manchester City bertandang ke tim divisi empat Cheltenham Town. Sedangkan Tottenham Hotspur, yang baru mengalahkan tim divisi delapan Marine, akan melakukan perjalanan ke tim divisi dua Wycombe Wanderers.

Chelsea menjamu tim Championship Luton Town sementara Sheffield Untied, yang mencatat kemenangan pertama mereka musim ini di Bristol Rovers pada putaran ketiga, menjamu Plymouth Argyle.

Fulham menghadapi Burnley dalam pertandingan semua Liga Premier.

Undian untuk putaran kelima juga dilakukan pada hari Senin, dengan tim enam besar Premier League bisa menghindari pertandingan melawan satu sama lain jika mereka lolos.

Hasil undian babak keempat Piala FA

(dimainkan pada akhir pekan tanggal 23-24 Januari)

Cheltenham vs Manchester City

Bournemouth vs Crawley Town

Swansea City vs Nottingham Forest

Manchester United vs Liverpool

Southampton / Shrewsbury Town vs Arsenal

Barnsley vs Norwich City

Chorley vs Wolverhampton Wanderers

Millwall vs Kota Bristol

Brighton & Hove Albion vs Blackpool

Wycombe Wanderers vs Tottenham Hotspur

Fulham vs Burnley

Sheffield United vs Plymouth Argyle

Chelsea vs Luton Town

West Ham United vs Doncaster Rovers

Brentford vs Leicester City

Everton vs Sheffield Wednesday.

Hasil undian Babak Kelima Piala FA

(dimainkan minggu mulai 8 Februari)

Fulham atau Burnley vs Bournemouth atau Crawley

Manchester United atau Liverpool vs West Ham United atau Doncaster Rovers

Sheffield United atau Plymouth Argyle vs Millwall atau Bristol City

Chorley atau Wolves vs Southampton / Shrewsbury Town atau Arsenal

Barnsley atau Norwich City vs Chelsea atau Luton Town

Everton atau Sheffield Wednesday vs Wycombe Wanderers atau Tottenham Hotspur

Swansea atau Nottingham Forest vs Cheltenham atau Manchester City

Brentford atau Leicester vs Brighton atau Blackpool.

REUTERS