Jadwal Bola Live Akhir Pekan Ini: Liga Inggris, Liga Italia, Liga Jerman

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada akhir pekan ini akan menyajikan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, Piala Super Spanyol, Liga Jerman, dan Liga Prancis. Sejumlah laga besar yang menarik dinantikan akan tersaji.

Di Liga Inggris akan hadir laga besar Liverpool vs Manchester United, yang akan disiarkan live di Net TV pada Ahad malam.

Pertandingan Liverpool vs Man United ini akan jadi ajang perebutan posisi puncak klasemen. MU saat ini berada di posisi itu setelah tengah pekan ini menang 1-0 atas Burnley. Tapi, tim asuhan Ole Gunnar Solskjar itu hanya unggul tiga poin dari juara bertahan Liverpool.

Dalam lima pertemuan antara kedua tim, Liverpool menang tiga kali dan dua laga lainnya berakhir seri. Pada musim lalu, 19 Januari 2020, Liverpool menang 2-0 saat menjamu MU.

Selain laga Liverpool vs MU, pekan ini juga akan hadir partai Fulham vs Chelsea, Sheffield United vs Tottenham, Manchester City vs Crystal Palace, dan Arsenal vs Newcastle.

Dari Liga Italia pekan ke-18 ada empat pertandingan yang disiarkan langsung RCTI, salah satunya adalah Inter Milan vs Juventus, yang akan berlangsung Senin dinihari, 18 Januari 2021. Keduanya akan bersaing untuk menjadi pesaing utama AC Milan dalam perebutan gelar juara.

Inter Milan, yang gagal menang dalam dua laga terakhirnya, menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 37, tertinggal 3 poin dari Milan. Juventus, juara bertahan yang berada di pisisi kempat, mengemas nilai 33.

Laga AC Milan juga akan disiarkan RCTI. Rossoneri akan berlaga di kandang Cagliari, tim urutan ke-16, pada Selasa dinihari, 19 Januari.

Dua partai lain yang akan disiarkan langsung adalah Lazio vs AS Roma dan Atalanta vs Genoa. Selain keempat jadwal di atas juga ada laga Napoli vs Fiorentina.

Sementara itu dari Spanyol akan tersaji final Piala Super Spanyol, Ahad malam. Barcelona akan berhadapan dengan Athletic Bilbao.

Dari Liga Jerman ada laga Bayern Munchen vs Freiburg dan Dortmund vs Mainz yang sama-sama live di Mola TV. Dari Liga Prancis, Paris Sanit-Germain akan berlaga di kandang Angers.

