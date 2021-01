Jadwal Liga Inggris Live Sabtu Malam: Chelsea, Leicester, West Ham, Leeds United

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris pada Sabtu malam ini hingga Ahad dinihari WIB, 17 Januari 2021, akan menyajikan rangkaian pertandingan pekan ke-19. Malam ini antara lain akan ada laga Fulham vs Chelsea.

Derbi London Barat ini akan berlangsung di Craven Cottage, Ahad dinihari nanti. Pelatih Chelsea Frank Lampard memasuki laga ini dengan hujan kritik yang mungkin mengancam kenyamanan posisinya sebagai manajer Chelsea.

Chelsea gagal menang dalam tiga laga terakhir, termasuk dua kali kalah. Namun, penampilan mereka di putaran ketiga Piala FA, dengan mengalahkan Morecambe 4-0, patut menumbuhkan kepercayaan diri sebab Timo Werner dan Kai Havertz mulai menunjukkan penampilan yang sebelumnya membuat mereka diboyong ke Stamford Bridge.

Selain itu, Chelsea juga punya tren bagus selalu menang dalam lima Derbi London Barat terakhir di Liga Premier, sekaligus tak pernah kalah melawan Fulham dalam 19 pertemuan terakhir sejak 23 September 2006.

Sebaliknya, Fulham tiba di Derbi London Barat kali ini dengan tren positif nirkalah dalam lima pertandingan terakhir, walau tak satu pun tak mereka menangi.

Pun demikian, sebagai tim yang dianggap kandidat kuat untuk terdegradasi tren itu cukup menyuntik kepercayaan diri, terlebih di antara lima hasil imbang itu terdapat juara bertahan Liverpool dan Tottenham Hotspur, yang membuat Fulham sekaligus menyudahi tren buruk 13 kekalahan melawan sesama tim-tim London.

Rangkaian laga pekan ke-19 Liga Inggris akan diawali dengan pertandingan antara Wolverhampton melawan West Bromwich Albion di Molineux.

Sam Allardyce memang masih belum memetik kemenangan sejak menangani West Brom, tetapi ia punya bekal tidak pernah mengalami kekalahan sepanjang kariernya menghadapi Wolverhampton.

Wolverhampton sendiri tengah mencari cara untuk menyudahi tren buruk nirmenang dalam lima laga terakhirnya di tengah kesulitan karena Raul Jimenez masih cedera.

West Ham United bakal berusaha melanjutkan tren kemenangan tiga kandang beruntun saat menghadapi Burnley, yang berpeluang menajamkan rekor empat kemenangan dalam lawatan ke London.

Selanjutnya Leeds United akan bertemu dengan Brighton & Hove Albion untuk pertama kalinya di panggung Liga Premier, ketika tim besutan Marcelo Bielsa itu mencari tiga kemenangan kandang beruntun pertamanya sejak Agustus 2001.

Pertandingan pekan ke-19 Liga Inggris malam nanti akan ditutup dengan Leicester City menjamu Southampton di Stadion King Power pada Minggu dini hari WIB.

Leicester dapat suntikan tenaga dengan pulihnya Jamie Vardy ketika di waktu bersamaan penyerang paling berbahaya Southampton, Danny Ings, harus menepi karena positif COVID-19.

Laga besar Liga Inggris, Liverpool vs Manchester United, baru akan berlangsung Ahad malam. Laga ini akan disiarkan live di Net TV.



Liga Inggris

(Pekan ke-19, live Mola TV)

Sabtu, 16 Januari 2021

19:30 Wolves vs West Brom

22:00 Leeds United vs Brighton (live Net TV)

22:00 West Ham vs Burnley.

Ahad, 17 Januari 2021

00:30 Fulham vs Chelsea

03:00 Leicester vs Southampton

21:05 Sheffield United vs Tottenham

23:30 Liverpool vs Manchester United (Net TV).

Aston Villa vs Everton (ditunda).

Senin, 18 Januari 2021

02:15 Manchester City vs Crystal Palace

Selasa 19 Januari 2021

03:00 Arsenal vs Newcastle.

Klasemen Liga Inggris

No Tim Main Gol Poin 1 Man United 17 10 36 2 Liverpool 17 16 33 3 Man City 16 12 32 4 Leicester City 17 10 32 5 Everton 17 7 32 6 Tottenham 17 14 30 7 Southampton 17 7 29 8 Aston Villa 15 13 26 9 Chelsea 17 11 26 10 West Ham 17 3 26 11 Arsenal 18 1 24 12 Leeds United 17 -3 23 13 Crystal Palace 18 -7 23 14 Wolves 18 -7 22 15 Newcastle 17 -9 19 16 Burnley 16 -12 16 17 Brighton 18 -8 14 18 Fulham 16 -10 12 19 West Brom 17 -28 8 20 Sheffield 18 -20 5

Rangkaian jadwal Liga Inggris di atas bisa sewaktu-waktu berubah. Belakangan sejumlah laga terpaksa harus ditunda karena pandemi Covid, salah satunya Aston Villa vs Everton yang semestinya berlangsung pekan ini.