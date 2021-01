Jadwal Liga Champions Babak 16 Besar: Ini 8 Laga yang Tayang Live di SCTV

TEMPO.CO, Jakarta - Kompetisi Liga Champions 2020-2021 akan mulai memasuki babak 16 besar. Ada delapan pertandingan yang akan disiarkan langsung SCTV saat jadwalnya bergulir pada Februari dan Maret 2021.

Sejumlah partai besar akan tersaji pada babak ini. Pertandingan Barcelona vs Paris Saint-Germain akan menjadi salah satu daya tarik.

Laga ini, yang akan disiarkan live oleh SCTV, akan menyajikan duel antara Lionel Messi dan Neymar dalam pertarungan nanti. Keduanya pernah sama-sama bermain di Barcelona. Belakangan, Messi pun diisukan berpeluang hengkang dari Barca dan bergabung dengan Neymar di PSG.

Dalam lima pertemuan terakhir antara kedua tim, Barcelona mampu empat kali menang. Kemenangan terbaru mereka terjadi pada babak 16 besar 2017, dengan skor 6-1, sekaligus memastikan mereka lolos meski sempat kalah 4-0 pada laga sebelumnya. Dalam laga tersebut, Neymar ikut menjebol PSG dua kali.

Laga leg pertama lain yang juga akan tayang live di SCTV adalah FC Porto vs Juventus, Atletico Madrid vs Chelsea, Atalanta vs Real Madrid. Pertandingan tersebut pula yang akan kembali disiarkan dalam leg kedua.

Simak Jadwal Liga Champions babak 16 besar selengkapnya:

Leg 1

Rabu, 17 Februari 2021

03:00 Barcelona vs PSG (live SCTV)

03:00 RB Leipzig vs Liverpool.

Kamis, 18 Februari 2021

03:00 FC Porto vs Juventus (live SCTV)

03:00 Sevilla vs Dortmund.

Rabu, 24 Februari 2021

03:00 Atletico Madrid vs Chelsea (live SCTV)

03:00 Lazio vs Bayern Munchen.

Kamis, 25 Februari 2021

03:00 Atalanta vs Real Madrid (live SCTV)

03:00 Moegladbach vs Manchester City.

Leg 2

Rabu, 11 Maret 2021

03:00 Juventus vs FC Porto (live SCTV)

03:00 Dortmund vs Sevilla.

Kamis, 12 Maret 2021

03:00 Liverpool vs RB Leipzig

03:00 PSG vs Barcelona (live SCTV).

Rabu, 17 Maret 2021

03:00 Man City vs M’gladbach

03:00 Real Madrid vs Atalanta (live SCTV).

Kamis, 18 Maret 2021

03:00 Chelsea vs Atletico Madrid (live SCTV)

03:00 Bayern Munchen vs Lazio.

