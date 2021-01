Jadwal Liga Inggris Rabu Malam 27 Januari: Chelsea vs Wolves, MU vs Sheffield

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris pada Rabu malam hingga Kamis dinihari WIB, 28 Januari 2021, akan menampilkan rangkaian pertandingan pekan ke-20.

Malam ini, antara lain akan hadir laga Chelsea vs Wolves, Everton vs Leicester City, dan Manchester United vs Sheffield United. Rangkaian pertandingannya akan disiarkan Mola TV.

Sorotan terbesar akan tertuju pada pertandingan Manchester United vs Sheffield United. Setan Merah akan berjuang merebut kembali puncak klasemen dari Manchester City, yang baru menang 5-0 di kandang West Brom. Kini MU terpaut satu poin dari rivalnya itu.

MU sangat diunggulkan untuk menang di laga ini. Mereka mampu menang empat kali dalam lima pertemuan terakhir melawan Sheffield, yang kini ada di dasar klasemen dan baru sekali menang dalam 19 laga.

Laga lain yang juga menarik adalah Chelsea vs Wolves. Ini akan jadi laga pertama setelah Frank Lampard dipecat. The Blues kini ditangani Thomas Tuchel.

Chelsea membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisinya. Kini mereka menempati posisi ke-10 dengan nilai 29, hanya unggul tujuh poin dari Wolves yang ada di posisi ke-11.

Hasil dan jadwal Liga Inggris

(live Mola TV)

Rabu, 27 Januari 2021

Crystal Palace vs West Ham 2-3

Newcastle vs Leeds United 1-2

Southampton vs Arsenal 1-3

West Brom vs Manchester City 0-5.

Kamis, 28 Januari 2021

01:00 Burnley vs Aston Villa

01:00 Chelsea vs Wolves

02:30 Brighton vs Fulham

03:15 Everton vs Leicester City

03:15 Manchester United vs Sheffield United.

Jumat, 29 Januari 2021

03:00 Tottenham vs Liverpool.

Klasemen Liga Inggris