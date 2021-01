Hasil, Jadwal, dan Klasemen Liga Spanyol Sabtu: Valladolid vs Huesca 1-3

TEMPO.CO, Jakarta - Huesca berhasil meraih kemenangan 3-1 di kandang Real Valladolid dalam lanjutan Liga Spanyol pekan ke-21, Sabtu dinihari WIB, 30 Januari 2021.

Meski kalah dalam penguasaan bola (45 persen), Huesca tampil lebih tajam di depan gawang lawan. Mereka langsung unggul tiga gol lewat hat-truck Rafa Mir (menit 37, 50, dan 57).

Valladolid kemudian hanya meraih satu gol lewat Toni Villa di masa injury time.

Kemenangan ini menjadi kebangkitan bagi Huesca yang gagal menang dalam tujuh laga sebelumnya, termasuk lima kali kalah. Valladolid gagal menang untuk keempat kalinya secara beruntun dan meraih kekelahan keduanya dalam periode itu.

Kini, Valladolid menempati posisi ke-16 klasemen dengan nilai 20. Sedangkan Huesca ada di dasar klasemen dengan nilai 16.

Lanjutan jadwal La Liga Spanyol pekan ke-21 Sabtu malam ini antara lain akan menyajikan laga Real Madrid vs Levante, Valencia vs Elche, dan Villareal vs Real Sociedad. Barcelona baru akan bermain melawan Athletic Bilbao pada Senin dinihari.

