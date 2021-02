Cerita Tersisa dari Debut Ozil di Fenerbahce: Video Gol dan Respons Netizen

TEMPO.CO, Jakarta - Mesut Ozil mendapat banyak pujian dari netizen setelah tampil dalam laga debutnya di Fenerbahce. Mantan pemain Arsenal itu disebut masih menunjukkan kelasnya di lapangan.

Mesut Ozil tampil sebagai pemain pengganti kala Fenerbahce berlaga di kandang Hatayspor dalam pertandingan Liga Turki, Selasa lalu. Ia ikut membantu timnya menang 2-1.

Ozil, yang bergabung dari Arsenal dengan status bebas transfer pada bursa transfer Januari, masuk pada menit ke-77 menggantikan Mame Thiam, yang mencetak gol pertama di laga tersebut.

Dua menit sebelum waktu normal berakhir, Ozil mengoper bola ke arah pemain sayap kanan Ferdi Kadioglu yang kemudian mengoper bola ke area penalti. Bola itu berujung gol bunuh diri oleh Jean-Claude Billong.

Lihat proses golnya:

Mesut Ozil debut, involved in a goal.

Mesut Özil on his Fenerbahce debut today: "An incredible feeling. My first game for Fenerbahce. Congratulations to our team, very important 3 points."

pic.twitter.com/SFEi29a9Iu