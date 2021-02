Jadwal Bola Live Ahad 7 Februari: Liverpool vs Man City, Juga Barca dan Milan

Pemain Manchester City, Raheem Sterling melakukan selebrasi usai menjebol gawang West Bromwich Albion dalam Liga Inggris di The Hawthorns, West Bromwich, Inggris, 26 Januari 2021. REUTERS/Laurence Griffiths

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Ahad malam hingga Senin dinihari, 8 Februari 2021, menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Jerman, dan Liga Prancis.

Jadwal Liga Inggris akan memasuki pekan ke-23. Malam ini ada laga besar Liverpool vs Manchester City yang akan tersaji, dengan disiarkan oleh Net TV dan Mola TV. Liverpool yang merupakan juara bertahan saat ini menempati posisi keempat klasemen dengan nilai 40, tertinggal 7 poin dari Man City yang ada di puncak.

Liga Inggris malam ini juga akan menghadirkan laga Tottenham vs West Brom, Wolves vs Leicester City, serta Sheffield United vs Chelsea. Semuanya live di Mola TV.

Dari Liga Italia akan hadir rangkaian laga pekan ke-21. Tim penghuni puncak klasemen, AC Milan, akan menjamu Crotone. Sedangkan laga Lazio vs Cagliari akan berlangsung Senin dinihari, disiarkan RCTI.

Dari arena La Liga Spanyol pekan ke-22, Barcelona akan mendapat giliran berlaga. Lionel Messi cs akan bermain di kandang Real Betis.

Jadwal La Liga lainnya juga akan menyajikan partai Real Sociedad vs Cadiz, Athletic Bilbao vs Valencia, dan Osasuna vs Eibar.

Dari Liga Jerman ada pertandingan Hoffenheim vs Frankfurt dan Bielefeld vs Bremen. Sedangkan jadwal Liga Prancis akan menampilkan Marseille vs PSG.

Jadwal bola selengkapnya:





Ahad, 07 Februari 2021

Liga Italia

(Pekan ke-21)

18:30 Benevento vs Sampdoria (Bein Sport 2)

21:00 AC Milan vs Crotone (Bein Sport 2)

21:00 Udinese vs Verona (Bein Sport 2).

Liga Inggris

(Pekan ke-23)

19:00 Tottenham vs West Brom (Mola TV)

21:00 Wolves vs Leicester (Mola TV)

23:30 Liverpool vs Man City (NET TV).

Liga Spanyol

(Pekan ke-22)

20:00 Sociedad vs Cadiz (Bein Sport 1)

22:15 Ath Bilbao vs Valencia (Bein Sport 1).

Liga Jerman

(Pekan ke-20)

21:30 Hoffenheim vs Frankfurt (Mola TV).

Senin, 08 Februari 2021

Liga Italia

(Pekan ke-21)

00:00 Parma vs Bologna (Bein Sport 2)

02:45 Lazio vs Cagliari (RCTI).

Liga Inggris

(Pekan ke-23)

02:15 Sheffield United vs Chelsea (Mola TV).

Liga Prancis

(Pekan ke-24)

03:00 Marseille vs PSG (RCTiplus).

Liga Spanyol

(Pekan ke-22)

00:30 Osasuna vs Eibar (Bein Sport 1)

03:00 Real Betis vs Barcelona (Bein Sport 1).

Liga Jerman

(Pekan ke-20)

00:00 Bielefeld vs Bremen (Mola TV).

Selasa, 09 Februari 2021

Liga Inggris

(Pekan ke-23)

03:00 Leeds United vs Crystal Palace (Mola TV).

Liga Spanyol

(Pekan ke-22)

03:00 Atletico Madrid vs Osasuna (Bein Sport 1).

