Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-22: Real Betis vs Barcelona 2-3, Valencia Seri

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Spanyol pekan ke-22 pada Senin dinihari WIB, 8 Februari 2021, menampilkan hasil: Real Betis vs Barcelona 2-3, Sociedad vs Cadiz 4-1, Athletic Bilbao vs Valencia 1-1, Osasuna vs Eibar 2-1.

Barcelona berhasil meraih kemenangan 3-2 di kandang Real Betis. Mereka meraih gol lewat Lionel Messi (menit -59), bunuh diri Victor Ruiz (68), dan Trincao (87). Sedangkan gol Betis diceploskan Borja Iglesias (38) dan Victor Ruiz (75).

Hasil ini menjaga tren positif Barca yang terus menang dalam enam laga terakhirnya. Tim asuhan Ronald Koeman itu kini menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 43, unggul selisih gol dari Real Madrid yang ada di bawahnya.

Betis gagal menang untuk kedua kalinya dalam tiga laga. Mereka kini menempati posisi ketujuh dengan nilai 30.

Dalam pertandingan lain, Valencia tertahan 1-1 di kandang Athletic Bilbao. Real Sociedad mengalahkan Cadiz 4-1, sedangkan Osasuna menekuk Eibar 2-1.

Hasil dan jadwal Liga Spanyol

(Pekan ke-22, live Bein Sport 1)

Sabtu, 06 Februari 2021

Alaves vs Valladolid 1-0

Levante vs Granada 2-2

Huesca vs Real Madrid 1-2.

Ahad, 07 Februari 2021

Elche vs Villarreal 2-2

Sevilla vs Getafe 3-0

Sociedad vs Cadiz 4-1

Ath Bilbao vs Valencia 1-1.

Senin. 08 Februari 2021

Osasuna vs Eibar 2-1

Real Betis vs Barcelona 2-3.

Baca Juga: Hasil dan Klasemen Liga Inggris Terbaru: Liverpool vs Man City 1-4

Jadwal berikutnya

Selasa 09 Februari 2021

03:00 Atletico Madrid vs Osasuna.

Klasemen Liga Spanyol

No Tim Main Gol Poin 1 Atletico Madrid 19 30 50 2 Barcelona 21 24 43 3 Real Madrid 21 18 43 4 Sevilla 21 15 42 5 Villarreal 22 9 36 6 Real Sociedad 22 16 35 7 Real Betis 22 -8 30 8 Granada 22 -10 30 9 Levante 21 0 27 10 Athletic Bilbao 21 2 25 11 Celta Vigo 21 -7 25 12 Valencia 22 -2 24 13 Getafe 21 -9 24 14 Cadiz 22 -15 24 15 Osasuna 22 -10 22 16 Alaves 22 -10 22 17 Eibar 22 -7 20 18 Real Valladolid 22 -12 20 19 Elche 20 -10 18 20 SD Huesca 22 -14 16