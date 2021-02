Klasemen Liga Inggris: Man City vs Tottenham 3-0, Leicester vs Liverpool 3-1

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Inggris pada Sabt malam hingga Ahad dinihari, 14 Februari 2021, menampilkan hasil: Manchester City vs Tottenham Hotspur 3-0, Leicester City vs Liverpool 3-1, Crystal Palace vs Burnley 0-3, dan Brighton vs Aston Villa 0-0.

Ilkay Gundogan kembali bersinar saat Manchester City membungkam Tottenham Hotspur 3-0 di Stadion Etihad, Manchester. Hanya sepekan setelah memborong dua gol ke gawang Liverpool di Anfield, Gundogan kembali mencetak dua gol untuk memastikan kemenangan City, yang juga meraih gol dari eksekusi penalti Rodri Hernandez.

Hasil itu memperpanjang catatan apik Man City yang kini meraih 11 kemenangan beruntun. Tim asuhan Pep Guardiola itu mantap menduduki puncak klasemen dengan koleksi 53 poin, unggul tujuh poin dari Leicester City sdi posisi kedeua.

Sedangkan Tottenham menelan kekalahan keempat dalam lima pertandingan terakhirnya. Tim asuhan Jose Mourinho itu tertahan di urutan kedelapan klasemen.

Dalam laga lain, Leicester City berhasil mengalahkan Liverpool 3-1 di Kong Power Stadium. Liverpool unggul lebih dahulu lewat gol Mohamed Salah pada menit ke-67.

Leicester kemudian membalikkan keadaan dan mencetak tiga gol dalam rentang 5 menit, lewat gol James Maddison (menit 80), Jamie Vardy (81), dan Harvey Barnes (85).

Bagi Liverpool hasil ini menjadi kemunduran besar. Tim juara bertahan ini mengalami kekalahan ketiga secara beruntun. Kini, mereka menempati posisi keempat dengan nilai 40.

Leicester meraih kemenangan keduanya dalam lima laga terakhir. Tim asuhan Brendan Rodgers itu naik ke posisi kedua dengan nilai 46, unggul satu poin dari Manchester United yang digesernya ke urutan ketiga.

Dalam pertandingan lain, Burnley menang 2-0 di kandang Crystal Palace, sedangkan laga Brighton vs Aston Villa berakhir 0-0.

Liga Inggris

(Pekan ke-24)

Hasil Sabtu, 13 Februari 2021

Leicester City vs Liverpool 3-1

Crystal Palace vs Burnley 0-3

Manchester City vs Tottenham Hotspur 3-0

Brighton vs Aston Villa 0-0.

Jadwal berikutnya

Ahad, 14 Februari 2021

19:00 Southampton vs Wolves (Mola TV)

21:00 West Brom vs Manchester United (Mola TV)

23:30 Arsenal vs Leeds United (Net TV).

Senin 15 Februari 2021

02:00 Everton vs Fulham (Net TV).

Selasa 16 Februari 2021

01:00 West Ham vs Sheffield Utd (Mola TV)

03:00 Chelsea vs Newcastle (Mola TV).

Klasemen Liga Inggris