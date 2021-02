Hasil dan Klasemen Liga Italia Pekan Ke-22: AS Roma vs Udinese 3-0

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan AS Roma vs Udinese tersaji pada pekan ke-22 Liga Italia, Ahad malam, 14 Februari 2021. Laga yang berlangsung di Stadion Olimpico, Roma, ini dimenangi Roma dengan skor 3-0.

AS Roma tampil dominan dalam laga kandangnya ini. Mereka langsung unggul lewat dua gol yang diborong Jordan Veretout pada menit kelima dan 25. Gol keduanya tercipta dari titik penalti.

Roma memiliki peluang menambah keunggulan pada menit ke-29. Lorenzo Pellegrini gagal mencetak gol dari titik penalti.

Keunggulan Roma akhirnya bertambah lewat gol Pedro Rodriguez pada saat injury time.

Hasil ini menjadi kebangkitan bagi Roma yang sebelumnya dikalahkan Juventus dengan skor 2-0. Kini tim asuhan Paulo Fonseca itu menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 43, terpaut 6 poin dari AC Milan yang ada di puncak klasemen.

Udinese menempati posisi ke-14 klasemen dengan nilai 24.

Liga Italia

(Pekan ke-22)

Hasil Ahad malam:

Roma vs Udinese 3-0.

Hasil sebelumnya:

Bologna vs Benevento 1-1

Torino vs Genoa 0-0

Napoli vs Juventus 1-0

Spezia vs AC Milan 2-0.

Jadwal berikutnya

Minggu, 14 Februari 2021

21:00 Sampdoria vs Fiorentina (Bein Sport 2)

21:00 Cagliari vs Atalanta (Bein Sport 2).

Senin, 15 Februari 2021

00:00 Crotone vs Sassuolo (Bein Sport 2)

02:45 Inter Milan vs Lazio (RCTI).

Selasa, 16 Februari 2021

02:45 Verona vs Parma (Bein Sport 2).

Klasemen Liga Italia

No Tim Main Gol Poin 1 AC Milan 22 20 49 2 Inter 21 28 47 3 Roma 22 12 43 4 Juventus 21 22 42 5 SSC Napoli 21 24 40 6 Lazio 21 9 40 7 Atalanta 21 19 37 8 Sassuolo 21 2 31 9 Verona 21 3 30 10 Sampdoria 21 -1 27 11 Genoa 22 -7 25 12 Bologna 22 -7 24 13 Spezia 22 -8 24 14 Udinese 22 -8 24 15 Benevento 22 -17 24 16 Fiorentina 21 -12 22 17 Torino 22 -9 17 18 Cagliari 21 -15 15 19 Parma 21 -27 13 20 Crotone 21 -28 12