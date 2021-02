Hasil dan Klasemen Liga Inggris Pekan 24 Ahad Malam: Southampton vs Wolves 1-2

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Southampton vs Wolves menjadi bagian dari jadwal Liga Inggris pekan ke-24. Pertandingan yang berlangsung di St. Mary's Stadium, Ahad malam, dimenangi Wolves dengan skor 2-1.

Southampton unggul lebih dahulu lewat gol Danny Ings pada menit ke-25. Wolves--yang memiliki nama lengkap Wolverhampton Wonderers-- berbalik unggul lewat gol penalti Ruben Neves (53) dan Pedro Neto (66).

Hasil ini menjadi kemajuan bagi Wolves yang di laga sebelumnya ditahan Leicester City 0-0. Kini mereka menempati posisi ke-12 degan nilai 30.

Southampton gagal menang untuk keenam kalinya secara beruntun. Dalam lima laga sebelumnya, mereka terus kalah. Kini tim itu menempati posisi ke-13 dengan nilai 29.

Liga Inggris

(Pekan ke-24)

Hasil Ahad malam:

Southampton vs Wolves 1-2.

Hasil sebelumnya:

Leicester City vs Liverpool 3-1

Crystal Palace vs Burnley 0-3

Manchester City vs Tottenham Hotspur 3-0

Brighton vs Aston Villa 0-0.

Jadwal berikutnya

Ahad, 14 Februari 2021

21:00 West Brom vs Manchester United (Mola TV)

23:30 Arsenal vs Leeds United (Net TV).

Senin 15 Februari 2021

02:00 Everton vs Fulham (Net TV).

Selasa 16 Februari 2021

01:00 West Ham vs Sheffield Utd (Mola TV)

03:00 Chelsea vs Newcastle (Mola TV).

Klasemen Liga Inggris