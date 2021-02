Jadwal Bola Live Ahad 21 Februari: Man City, MU, Spurs, Barca, PSG, Derby Milan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Ahad malam hingga Senin dinihari WIB, 22 Februari 2021, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, dan Liga Prancis.

Dari Liga Inggris akan hadi rangkaian pertandingan pekan ke-25. Malam ini ada dua laga yang disiarkan Net TV, yakni Arsenal vs Manchester City dan Manchester United vs Newcastle. Selain itu ada West Ham vs Tottenham dan Aston Villa vs Leicester City yang ditayangkan Mola TV.

Dari Liga Italia akan hadir rangkaian jadwal pekan ke-23. Derby Milan, AC Milan vs Inter Milan, akan disiarkan RCTI. Pertandingan Atalanta vs Napoli juga tayang di televisi nasional yang sama.

Dari Liga Spanyol, Barcelona akan beraksi Barcelona vs Cadiz. Di Liga Jerman ada laga Hertha Berlin vs RC Leipzig. Sedangkan Liga Prancis menampilkan PSG vs AS Monaco.

Jadwal bola selengkapnya:

Ahad, 21 Februari 2021

Liga Inggris

(Pekan ke-25)

19:00 West Ham vs Tottenham (Mola TV)

21:00 Aston Villa vs Leicester City (Mola TV)

23:30 Arsenal vs Manchester City (Net TV).

Liga Italia

(Pekan ke-23)

18:30 Parma vs Udinese (Bein Sport 2)

21:00 AC Milan vs Inter Milan (RCTI).

Liga Jerman

(Pekan ke-22)

19:30 Augsburg vs Leverkusen (Mola TV)

21:30 Hertha Berlin vs RC Leipzig (Mola TV).

Liga Spanyol

(Pekan ke-24)

20:00 Barcelona vs Cadiz (Bein Sport 1)

22:15 Real Sociedad vs Alaves (Bein Sport 1).

Senin, 22 Februari 2021

Liga Inggris

(Pekan ke-25)

02:00 Manchester United vs Newcastle (Net TV).

Liga Italia

(Pekan ke-23)

00:00 Atalanta vs Napoli (RCTI)

02:45 Benevento vs AS Roma (Bein Sport 2).

Liga Prancis

(Pekan ke-26)

03:00 PSG vs AS Monaco (RCTI+).

Liga Jerman

(Pekan ke-22)

00:00 Hoffenheim vs Bremen (Mola TV).

Liga Spanyol

(Pekan ke-24)

00:30 Huesca vs Granada (Bein Sport 1)

03:00 Bilbao vs Villarreal (Bein Sport 1).

Selasa, 23 Februari 2021

Liga Italia

(Pekan ke-23)

02:45 Juventus vs Crotone (RCTI).

Liga Inggris

(Pekan ke-25)

03:00 Brighton vs Crystal Palace (Mola TV).

Liga Spanyol

(Pekan ke-24)

03:00 Osasuna vs Sevilla (Bein Sport 1).

