Hasil dan Klasemen Liga Inggris: Arsenal vs Man City 0-1, MU vs Newcastle 3-1

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Inggris pada Senin dinihari WIB, 22 Februari 2021, menampilkan hasil: Arsenal vs Manchester City 0-1, Manchester United vs Newcastle 3-1, Aston Villa vs Leicester City 1-2, dan West Ham vs Tottenham Hotspur 2-1.

Manchester City kian mengokohkan posisinya di puncak klasemen setelah menang 1-0 di kandang Arsenal. Kemenangan tersebut dipastikan oleh gol Raheem Sterling (menit 2).

Man City kini mengemas nilai 59, unggul 10 poin dari Manchester United di posisi kedua. Arsenal yang mengalami kekalahan ketiga dalam empat laga terakhirnya kini berada di posisi ke-10 dengan nilai 34.

Manchester United mampu menjaga jaraknya dari Man City setelah menang 3-1 saat menjamu Newcastle United. Mereka meraih gol lewat Marcus Rashford (30), Daniel James (57), dan penalti Bruno Fernandes (75). Setan Merah hanya kebobolan sekali oleh gol Allan Saint-Maximin.

Hasil ini jadi kemajuan bagi MU yang terus ditahan lawan dalam dua laga terakhirnya. Newcastle mengalami kekalahan ketiga dalam empat laga terakhirnya. Kini tim asuhan Steve Bruce itu menempati posisi ke-17 dengan nilai 25.

Pada laga lain, Leicester City menang 2-1 di kandang Aston Villa. Mereka meraih gol lewat James Maddison (menit 19) dan Harvey Barnes (23), kemudian hanya kebobolan sekali lewat Bertrand Traore (49).

Leicester meraih kemenangan keduanya secara beruntun. Tim asuhan Brendan Rodgers itu menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 49, hanya kalah selisih gol dari MU.

Aston Villa gagal menang untuk kedua kalinya secara beruntun. Mereka menempati posisi kedelapan klasemen dengan nilai 36.

Pada laga sebelumnya, West Ham United naik ke posisi keempat klasemen, menggeser Chelsea, setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 2-1. Mereka meraih gol lewat Michail Antonio (5) dan Jesse Lingard (47), kemudian hanya kebobolan oleh gol Lucas Moura (64).

Baca Juga: Hasil Liga Italia: Inter Milan Kalahkan AC Milan 3-0

West Ham kini mengemas nilai 45, unggul dua poin dari Chelsea yang turun ke posisi kelima. Tottenham berada di posisi kesembilan dengan nilai 36.